https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/abd-hazine-tahvillerinin-en-buyuk-yabanci-sahipleri-1102707504.html

ABD hazine tahvillerinin en büyük yabancı sahipleri

ABD hazine tahvillerinin en büyük yabancı sahipleri

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın başkanlık döneminde, uzun süredir ABD hazine tahvillerinin en büyük ikinci alacaklısı olan Çin, bu konumunu Japonya'ya kaptırdı. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T18:26+0300

2026-01-13T18:26+0300

2026-01-13T18:26+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

donald trump

abd

çin

japonya

hazine

tahvil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102706866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a786a8501b267ce7daa7f7a544262864.png

Bu değişimin temel nedenlerinden biri de, iki ülke arasında Trump yönetimi tarafından başlatılan ticaret gerilimlerinin Çin'in finansal stratejilerini ve varlık dağılımını etkilemesi. Bu kayma, ABD kamu borcunun sahipliğinin değişen küresel yapısını ve ekonomik güç dengelerindeki hareketliliği gösteren önemli bir gelişme olarak görülmüştür. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

abd

çin

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, donald trump, abd, çin, japonya, инфографика, hazine, tahvil