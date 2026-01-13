Türkiye
ABD hazine tahvillerinin en büyük yabancı sahipleri
ABD hazine tahvillerinin en büyük yabancı sahipleri
Donald Trump'ın başkanlık döneminde, uzun süredir ABD hazine tahvillerinin en büyük ikinci alacaklısı olan Çin, bu konumunu Japonya'ya kaptırdı. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Bu değişimin temel nedenlerinden biri de, iki ülke arasında Trump yönetimi tarafından başlatılan ticaret gerilimlerinin Çin'in finansal stratejilerini ve varlık dağılımını etkilemesi. Bu kayma, ABD kamu borcunun sahipliğinin değişen küresel yapısını ve ekonomik güç dengelerindeki hareketliliği gösteren önemli bir gelişme olarak görülmüştür. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
ABD hazine tahvillerinin en büyük yabancı sahipleri

Donald Trump'ın başkanlık döneminde, uzun süredir ABD hazine tahvillerinin en büyük ikinci alacaklısı olan Çin, bu konumunu Japonya'ya kaptırdı.
Bu değişimin temel nedenlerinden biri de, iki ülke arasında Trump yönetimi tarafından başlatılan ticaret gerilimlerinin Çin'in finansal stratejilerini ve varlık dağılımını etkilemesi. Bu kayma, ABD kamu borcunun sahipliğinin değişen küresel yapısını ve ekonomik güç dengelerindeki hareketliliği gösteren önemli bir gelişme olarak görülmüştür. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
