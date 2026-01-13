Uluabat Gölü, küçük karabatakların önemli yaşam alanları arasında

Türkiye’de görülen üç karabatak türünden biri olan küçük karabataklar, göl, nehir ve deniz kıyılarında yaşamlarını sürdürüyor. Bursa’daki Uluabat Gölü, karabatakların önemli beslenme ve barınma alanları arasında yer alıyor.