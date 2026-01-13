Uluabat Gölü, küçük karabatakların önemli yaşam alanları arasında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/1102697244.html
Türkiye’de görülen üç karabatak türünden biri olan küçük karabataklar, göl, nehir ve deniz kıyılarında yaşamlarını sürdürüyor. Bursa’daki Uluabat Gölü... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye’de görülen üç karabatak türünden biri olan küçük karabataklar, göl, nehir ve deniz kıyılarında yaşamlarını sürdürüyor. Bursa’daki Uluabat Gölü, karabatakların önemli beslenme ve barınma alanları arasında yer alıyor.
Türkiye’de görülen üç karabatak türünden biri olan küçük karabataklar, göl, nehir ve deniz kıyılarında yaşamlarını sürdürüyor.
Suya dalarak avlanan bu tür, paletli ayakları sayesinde suda hızlı hareket edip balıkları ustalıkla yakalıyor.
Genellikle sürüler halinde gözlemlenen küçük karabataklar için Bursa’daki Uluabat Gölü, önemli beslenme ve barınma alanları arasında yer alıyor.
Küçük karabatak, deniz kuşlarından karabatakgiller familyasına ait bir kuş türü.
Karabatak ile karşılaştırıldığında daha küçüktür. Yuvarlak başı, kısa ve kalın boynu, kısa gagası vardır.
Siyah gözlüdür, üreme döneminde başı ve boynu kızıl kahverengi olur.
