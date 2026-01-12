Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finalini değerlendirdi
© AA / Hakan AkgünGalatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa
© AA / Hakan Akgün
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Spor yazarları maçı değerlendirdi.
Erman Toroğlu:
"Fenerbahçe, her şeyiyle doğru işler yaparak Galatasaray'ı yendi. 90 dakika boyunca Fenerbahçe, Galatasaray'a istediğini yaptı. Çok akıllı oynadılar. Galatasaray'ın üstüne fazla gitmediler. Çünkü Galatasaray'ın üstüne gidersen senin arka tarafına çok iyi sarkar. O alanı Galatasaray'a bırakmadılar. Ligde oynanacak ikinci yarı maçlarında Fenerbahçe çok takımın başını yakar. Fenerbahçe akıllanmış, nokta transferler yapmaya başlamış. Samsun'dan alınan Musaba, çabuk ve süratli adam. Yeni alınan Fransız orta saha Guendouzi çabuk adam. Zaten kadroda olan Kerem çabuk adam. Duran da öyle... Bu adamlar Türkiye Ligi'nde çok etkili olurlar. Bizim lig ağır oynanıyor. Süratli ve çabuk adamlar kilitleri çabuk açarlar. Fenerbahçe, bunun meyvelerini toplar."
© AA / Ağıt Erdi UlukayaGalatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
Ercan Taner:
"Tedesco'nun uzun vadede Fenerbahçe'ye neler getireceğini bilmem için astrolog olmam gerekiyor ama şu an için gerçek olan şu; Jose Mourinho'nun 'Önce defansif oynamalıyız' felsefesinden hücumu öncelikli hale döndürmek, çok önemli gelişme. Mesela birçok teknik adam, yeni gelmiş Guendouzi'yi hemen takıma koyma konusunda ikilem içinde kalabilir. Tedesco onu oynattı ve Guendouzi nefis bir gol attı. O da Musaba gibi sanki yıllardır Fenerbahçe forması giyiyor gibiydi. Süper Kupa'daki derbinin sonunda şöyle bir gerçek ortaya çıktı: Lig yarışında psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti"
© AA / Ali AtmacaGalatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa
© AA / Ali Atmaca
İlker Yağcıoğu:
"Fenerbahçe derbiyi derbi gibi oynadı. Fenerbahçeli futbolcular her ikili mücadeleye sanki final mücadelesiymiş gibi girdiler, her topa son topmuş gibi müdahale ettiler ve Galatasaray'ın bütün planlarını bozdular. Bu tip maçlar taktik, teknik bir tarafa kalple oynanan ve kalple kazanılan maçlardır. Fenerbahçeli oyuncular da dün sahaya kalplerini koyup karşılığını aldı."
© AA / Ağıt Erdi UlukayaGalatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
İbrahim Yıldız:
"Aslında, Fenerbahçe’nin kazanmasında ki en önemli etken orta sahasının gücüydü. Galatasaray orta sahasına göre daha iyiydiler. Fenerbahçe ilk yarı topa daha çok hakim oldu. İyi akınlar geliştirdiler. Çok pozisyona girdiler. Topları kazandılar. Hızlı hareket ettiler. Her alanda baskı kurdular. Galatasaray oyun kurmakta zorlandı. Baskıyı kıramadı. Orta sahası vasattı. 2-0’lık galibiyetin ardından topu rakibe bırakmaları bir taktikti. Çok adamla savunma yaparak, Galatasaray’ın gol ayaklarına izin vermediler. Barış tek başına bir şeyler yapmak istedi. Yalnız kaldı. Sane, Yunus oyun içinde kayboldular. Şurası bir gerçek ki, Icardi bir Osimhen değil. Çakılı santrafor. Beklediği toplar gelmedi. Bu nedenle rakip savunmayı zorlayamadı. Tüm maç boyunca duran bir topa kafa vuruşu vardı. Hepsi bu kadar. Okan Buruk, Icardi’yi oynatmak zorundaydı. Elinde başka bir isim yok. Ya da, farklı bir sistem deneyebilirdi. Icardi’li Galatasaray eksik kaldı. İkinci yarı topla daha çok oynayan Sarı-Kırmızılı takım istediği pozisyonlara giremedi. Neredeyse, gol pozisyonu yaratamadan bir maç oynadılar."
© AA / Hakan AkgünGalatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa
© AA / Hakan Akgün
Mustafa Denizli:
"Bu akşam ilk defa forma giyen bir Guendouzi vardı, oynadığı tüm takımlarda ceza sahası içerisinde gol atan bir oyuncu değil. Çok çalışkan bir futbolcu, golcülük vasfı çok yok ama çok mücadele eden ve takım arkadaşlarına bu sinerjiyi veren bir futbolcu. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. İsmail, Fred, Alvarez ve Asensio'dan kurulan orta sahaya 5. oyuncu olarak katıldı. Buradaki 4'lünün özelliklerinin hepsinden yüzde 25 olarak Guendouzi'de var."