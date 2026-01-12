Semra Dinçer: TBMM’deki emekli nöbetimiz siyasi şov değil

Ben Cumartesi günü devraldım nöbeti, Pazartesi günü bıraktım. Nöbet ilk başladığı gün de ertesi gün de geceye kadar durdum. Genel Kurul’da kimse yok. AKP’li vekiller zaten yoktu genel bir sessizlik var. TBMM’deki emekli nöbetimiz siyasi şov değil, geçinemeyen milyonların sesini duyurma meselesi. Ne kadar büyük bir takdir topladığımızı görebiliyoruz. Leyla Şahin Usta’yı tanırım. Kendisiyle konuşmaya gerek bile duymadım. Tarzını ve üslubunu bilirim. Muhatap bile olmaz. Ne kadar bir vicdansız olduğu görünüyor. Leyla Şahin Usta, AKP’nin gerçek yüzü. Birçok AKP milletvekili sadece el kaldırıp indiriyor. Biz sadaka istemiyoruz, emekli bu ülkenin onurudur. Bu emekliyi bu Meclis görmezden gelemez