Semra Dinçer: TBMM’deki emekli nöbetimiz siyasi şov değil
Semra Dinçer: TBMM’deki emekli nöbetimiz siyasi şov değil
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü oldu.
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, partisinin TBMM’de başlattığı nöbet hakkında detayları paylaştı. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü ise son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağazayı anlattı.CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer şunları söyledi:Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü şöyle konuştu:
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, partisinin TBMM’de başlattığı nöbet hakkında detayları paylaştı. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü ise son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağazayı anlattı.
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer şunları söyledi:
Ben Cumartesi günü devraldım nöbeti, Pazartesi günü bıraktım. Nöbet ilk başladığı gün de ertesi gün de geceye kadar durdum. Genel Kurul’da kimse yok. AKP’li vekiller zaten yoktu genel bir sessizlik var. TBMM’deki emekli nöbetimiz siyasi şov değil, geçinemeyen milyonların sesini duyurma meselesi. Ne kadar büyük bir takdir topladığımızı görebiliyoruz. Leyla Şahin Usta’yı tanırım. Kendisiyle konuşmaya gerek bile duymadım. Tarzını ve üslubunu bilirim. Muhatap bile olmaz. Ne kadar bir vicdansız olduğu görünüyor. Leyla Şahin Usta, AKP’nin gerçek yüzü. Birçok AKP milletvekili sadece el kaldırıp indiriyor. Biz sadaka istemiyoruz, emekli bu ülkenin onurudur. Bu emekliyi bu Meclis görmezden gelemez
Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü şöyle konuştu:
Son Tüketim Tarihi, su aktivitesi yüksek gıdalar demek. Et ve süt ürünleri olabilir. Raf ömrü geçtiği zaman insan sağlığını riske atacak gıdalar haline geliyor. Bu tür ürünler satılamaz ve satılması suçtur, bunları satın almamak gerekiyor. Besin değerleri yitirilse de tavsiye edilen tüketim tarihi olanlar sağlığı tehlikeye atar. Gıdaların etiketlerine bakmak gerekir.