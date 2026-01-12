https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-iranli-mevkidasi-laricani-ile-telefonda-gorustu-1102680810.html

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İranlı mevkidaşı Laricani ile telefonda görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İranlı mevkidaşı Laricani ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun İranlı mevkidaşı Laricani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T20:16+0300

2026-01-12T20:16+0300

2026-01-12T20:16+0300

dünya

rusya

rusya güvenlik konseyi

sergey şoygu

i̇ran

ali laricani

telefon görüşmesi

kınama

başsağlığı

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100850904_0:3:697:395_1920x0_80_0_0_937f14a50f792d2dc5cbd9b5e27034df.png

Rusya Güvenlik Konseyi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamaya göre Şoygu, görüşmede dış güçlerin bu ülkenin iç işlerine müdahale etme yönündeki son girişimini kararlılıkla kınadı.Moskova ve Tahran arasındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduğuna dikkat çeken Şoygu, İran'da meydana gelen çok sayıda can kaybı nedeniyle İranlı mevkidaşına başsağlığı dileklerini dile getirdi.Taraflar, güvenliği sağlamak için temasları sürdürme ve pozisyonlarını koordine etme konusunda anlaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abd-ve-israil-bolgedeki-istikrarsizligin-ve-guvensizligin-kaynagi-1102642330.html

rusya

i̇ran

moskova

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, i̇ran, ali laricani, telefon görüşmesi, kınama, başsağlığı, moskova, tahran, şoygu