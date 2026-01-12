Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İranlı mevkidaşı Laricani ile telefonda görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İranlı mevkidaşı Laricani ile telefonda görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun İranlı mevkidaşı Laricani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Rusya Güvenlik Konseyi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamaya göre Şoygu, görüşmede dış güçlerin bu ülkenin iç işlerine müdahale etme yönündeki son girişimini kararlılıkla kınadı.Moskova ve Tahran arasındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduğuna dikkat çeken Şoygu, İran'da meydana gelen çok sayıda can kaybı nedeniyle İranlı mevkidaşına başsağlığı dileklerini dile getirdi.Taraflar, güvenliği sağlamak için temasları sürdürme ve pozisyonlarını koordine etme konusunda anlaştı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İranlı mevkidaşı Laricani ile telefonda görüştü

20:16 12.01.2026
Sergey Şoygu
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun İranlı mevkidaşı Laricani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Rusya Güvenlik Konseyi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamaya göre Şoygu, görüşmede dış güçlerin bu ülkenin iç işlerine müdahale etme yönündeki son girişimini kararlılıkla kınadı.
Moskova ve Tahran arasındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduğuna dikkat çeken Şoygu, İran'da meydana gelen çok sayıda can kaybı nedeniyle İranlı mevkidaşına başsağlığı dileklerini dile getirdi.
Taraflar, güvenliği sağlamak için temasları sürdürme ve pozisyonlarını koordine etme konusunda anlaştı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2026
POLİTİKA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ve İsrail, bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizliğin kaynağı
10 Ocak, 23:33
