Recep Özgül: Açıkta satılan, üzerinde kayıt numarası olmayan ürünler merdiven altıdır ve tüketilmemelidir
13:42 12.01.2026 (güncellendi: 13:47 12.01.2026)
Gıda Yüksek Mühendisi Recep Özgül, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Son dönemde raflarda daha sık rastlanan tarihi geçmiş veya indirimli ürünlerin satışına dair yasal çerçeveyi açıklayan Recep Özgül, tüketicilerin "Son Tüketim Tarihi" (STT) ile "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi" (TETT) arasındaki farkı bilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Gıda Yüksek Mühendisi Recep Özgül, etiketlerdeki tarihlerin iki ayrı anlam taşıdığını belirtti.
STT'nin mikrobiyel güvenliği, TETT'nin ise ürünün kalitesini temsil ettiğini ifade eden Özgül, konuyu şu sözlerle detaylandırdı:
STT, yani son tüketim tarihi, gıdanın güvenle tüketilebileceği son günü belirtir. Bu tarih geçtiğinde mikrobiyel bozulma riski başlar ve insan sağlığı tehlikeye girer. STT’si geçmiş ürünlerin satışı yasal olarak kesinlikle yasaktır. TETT ise tavsiye edilen tüketim tarihidir. Bu tarih geçtiğinde ürün mikrobiyel bir risk taşımaz; sadece rengi, kokusu veya aroması gibi kalite özelliklerinde kayıp yaşanır. Bakliyat, makarna, kahve gibi ürünlerde kullanılan TETT süresi dolsa dahi, gıda güvenliği açısından bir engel yoksa bu ürünlerin satışı bakanlıkça yasaklanmamıştır.
Özgül, özellikle ekonomik nedenlerle tercih edilen indirimli ürün lokasyonlarında satılan TETT kapsamındaki gıdaların, belirli kriterlerden geçmesi gerektiğini hatırlattı.
Ürünlerin küflenmemiş olması ve uygun saklama koşullarında tutulması durumunda satışının yapılabileceğini belirten Özgül, şunları söyledi:
Ekonomiye kazandırmak ve atıkları önlemek adına TETT'si geçmiş ürünlerin satışı bir kampanya modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bakanlık burada bir sınır koymuyor; 5 yıl bile geçse yasal bir engel yok ancak sorumluluk tamamen satıcıya ve markaya ait. Yine de tüketicilere tavsiyem, ambalajlı ürünlerde mutlaka bakanlık onaylı işletme kayıt veya onay numarasını aramalarıdır. Açıkta satılan, üzerinde kayıt numarası olmayan ürünler merdiven altıdır ve tüketilmemelidir.
'Tarihi yaklaşmış olanı önden almanız sirkülasyon için önemlidir'
Tüketicilerin market raflarında her zaman en yeni ürünü bulmak için arkalardaki paketleri tercih etmesini "bencillik" olarak nitelendiren Özgül, bu alışkanlığın gıda israfını artırdığını savundu:
Müşteriler genellikle sütün en arkadakini alıyor ki tarihi daha ileri olsun. Eğer ürünü bugün veya yarın tüketecekseniz, tarihi yaklaşmış olanı önden almanız sirkülasyon için önemlidir.
6 aylık bir sütün 1. ayı ile 5. ayı arasında kalite farkı yoktur. Günlük ihtiyacınız için tarihi henüz geçmemiş eski tarihli ürünü almaktan çekinmeyin.
Çift etiketli ürün uyarısı: "Alo 174'e şikayet edin"
Bir dinleyicinin, ürünlerin üzerine siyah baskı yapılarak yeni tarih basılmasıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Recep Özgül, bu durumun yasal bir suç olduğunu vurguladı:
Yasaya göre tarih silinmez ve okunabilir olmalıdır. Eğer bir ürünün üzerine yeni bir tarih yapıştırılmışsa veya kafa karıştırıcı bir çift tarih varsa bu kesinlikle kabul edilemez. Üretici hata yapsa bile ambalajı tamamen değiştirmek zorundadır. Tüketiciler böyle bir durumla karşılaştıklarında mutlaka fotoğraf çekerek 'Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulunmalıdır.