Recep Özgül: Açıkta satılan, üzerinde kayıt numarası olmayan ürünler merdiven altıdır ve tüketilmemelidir

Müşteriler genellikle sütün en arkadakini alıyor ki tarihi daha ileri olsun. Eğer ürünü bugün veya yarın tüketecekseniz, tarihi yaklaşmış olanı önden almanız sirkülasyon için önemlidir.

6 aylık bir sütün 1. ayı ile 5. ayı arasında kalite farkı yoktur. Günlük ihtiyacınız için tarihi henüz geçmemiş eski tarihli ürünü almaktan çekinmeyin.