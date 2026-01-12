Kartalkaya yangınında Turizm Bakanlığı bürokratları için suç duyurusu

“Bu dilekçenin içeriğinde ilk olarak şu var, Kültür Bakanlığı personeli aralık ayında oteli denetlemeye gidiyor ve yangına dair hiçbir eksiklik olmadığına ilişkin rapor tutuyorlar. Ancak bu raporu denetimden yaklaşık 37 gün sonra düzenliyorlar. Yönetmelik maddesi ise görev süresi kadar bir süre içinde raporun düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. Ama dosyada görülen rapor yangından bir gün sonra düzenlenen bir rapor. Öncelikle bunu belirttik. Ya rapor önceden düzenlendi ve tekrar revize edildi ya da süresinden sonra düzenlendi. İkinci olarak da birçok belgeye göre raporlar yangından sonra revize edilmiş olabilir veya delillerle oynanmış olabilir diye şüphe duyduk. Bu çok kuvvetli ve ciddi bir şüphe. Adli kontrolün yeterli olmadığını ve ismi geçen en azından üç kişinin tutuklanmalarını talep ettik. Ancak bu konuda şu ana kadar bir adım atılmadı. İddialarımız genel geçer iddialar değil. Raporlara açık biçimde müdahale edilmiş.”