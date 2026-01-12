Donald Trump’ın Küba’ya petrol resti

Küba, Venezuela’daki son iki yönetim için güvenlik hizmeti sağlıyordu; korumalar Kübalı askerler tarafından yapılıyordu. Bu askerlerin tamamının öldürüldüğü iddia ediliyor. Hatta sağ kalanların 'ilk saldırıda bir ses duyduk ve hepimiz felç olduk' dedikleri konuşuluyor.

Bir elektronik savaş mekanizması kullanılmış olabilir ama hikaye biraz ezoterik bir boyuta taşınarak Amerikan gücü yüksek gösterilmeye çalışılıyor. ABD, bu saldırıdan sonra Küba’nın hem korumasız kaldığını hem de petrol alamadığını iddia ediyor.