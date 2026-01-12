https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/donald-trumpin-kubaya-petrol-resti-1102661796.html
Donald Trump’ın Küba’ya petrol resti
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik petrol ve mali kaynak akışının tamamen kesileceğini duyurarak Havana yönetimine "anlaşma yapın" çağrısında bulundu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik tehdidi hakkında konuştu.Donald Trump’ın Truth Social hesabı üzerinden yaptığı "Küba’ya artık petrol ya da para gitmeyecek" açıklamasını yorumlayan Ali Çağatay, Küba ile Venezuela arasındaki stratejik ortaklığın hedef alındığını belirtti. Çağatay, süreci şu sözlerle aktardı:Venezuela’daki devlet başkanının korumasını üstlenen Kübalı askerlerin akıbetine dair dolaşan iddialara da değinen Çağatay, ABD’nin gücünü olduğundan büyük göstermek için çeşitli söylentilerin yayıldığını ifade etti:Küba'dan sert yanıt: "Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez"Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel’in ABD’nin baskılarına karşı sosyal medya üzerinden verdiği yanıtı paylaşan Çağatay, Küba’nın geri adım atmayacağını vurguladı. Díaz-Canel’in açıklamalarını şu ifadelerle özetledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik tehdidi hakkında konuştu.
Donald Trump’ın Truth Social hesabı üzerinden yaptığı "Küba’ya artık petrol ya da para gitmeyecek" açıklamasını yorumlayan Ali Çağatay, Küba ile Venezuela arasındaki stratejik ortaklığın hedef alındığını belirtti.
Çağatay, süreci şu sözlerle aktardı:
Trump’ın 'anlaşsalar iyi olur' dediği durum aslında Venezuela ile Küba arasındaki dayanışmanın bir şekilde sonlandırılmasıdır. Küba, uzun süre Venezuela’dan gelen ucuz petrol ve mali yardımlarla ayakta kaldı. Trump, bundan böyle Venezuela’dan herhangi bir yardım gelmeyeceğini hesaplamaları gerektiğini söylüyor. Küba’nın bu dayanışma bittikten sonra artık dayanacak gücünün kalmadığı savunuyor.
Venezuela’daki devlet başkanının korumasını üstlenen Kübalı askerlerin akıbetine dair dolaşan iddialara da değinen Çağatay, ABD’nin gücünü olduğundan büyük göstermek için çeşitli söylentilerin yayıldığını ifade etti:
Küba, Venezuela’daki son iki yönetim için güvenlik hizmeti sağlıyordu; korumalar Kübalı askerler tarafından yapılıyordu. Bu askerlerin tamamının öldürüldüğü iddia ediliyor. Hatta sağ kalanların 'ilk saldırıda bir ses duyduk ve hepimiz felç olduk' dedikleri konuşuluyor.
Bir elektronik savaş mekanizması kullanılmış olabilir ama hikaye biraz ezoterik bir boyuta taşınarak Amerikan gücü yüksek gösterilmeye çalışılıyor. ABD, bu saldırıdan sonra Küba’nın hem korumasız kaldığını hem de petrol alamadığını iddia ediyor.
Küba'dan sert yanıt: "Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez"
Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel’in ABD’nin baskılarına karşı sosyal medya üzerinden verdiği yanıtı paylaşan Çağatay, Küba’nın geri adım atmayacağını vurguladı. Díaz-Canel’in açıklamalarını şu ifadelerle özetledi:
Küba Devlet Başkanı, her şeyi ticarete dönüştürenlerin Küba’yı suçlama yetkisi olmadığını belirtti. Yaşanan ekonomik zorlukların 60 yıldır uygulanan Amerikan ambargosunun sonucu olduğunu hatırlatarak, Küba’nın özgür ve egemen bir ülke olduğunu vurguladı. Canel, 'Küba tehdit edilemez, vatanını son damla kanına kadar savunmaya hazırdır' diyerek Trump’ın anlaşma çağrısını reddetti.