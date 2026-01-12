Ceyhun Bozkurt: Aparat Ukrayna, Türkiye’ye karşı

Zelenski, Avrupa Birliği’ne yaslanmaya çalışıyor. Onlardan ne kadar destek görse kârdır diye düşünüyor. AB Konseyi’nin dönem başkanlığını Rumlar aldı. Biz devlet olarak tanımıyoruz. Zelenski de Kıbrıs dönem başkanlığı açılış konuşmasına atıf yaparak Rumlara övgü dizdi. Ukrayna-Kıbrıs arasındaki çalışmalardan bahsetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, şöyle bir paylaşım yaptı: ‘Güney tarafı, Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü ihlal etti. Kıbrıs Türk toplumu sürekli olarak gözardı edildi ve eşit saygıdan mahrum bırakıldı. Sözlerinizi duyduktan sonra artık Türk desteğini aramadığınızı veya önemsemediğinizi açıkça anlıyoruz. Varlığımız hafife alındığında yokluğumuz bir ders haline gelir. Bu acı gerçekle yüzleşme zamanınız geldi.’ Cumhur İttifakı’nın önemli bir partisinin önemli bir yöneticisi söylüyor. Bundan sonra destek verilmez diyor. Ukrayna bir aparat. Halktan bahsetmiyoruz. Yönetimi aparat olarak görüyorum. Atina’daki yönetimi bir aparat olarak görüyorum. Rumları aparat olarak görüyorum. Buralara yığınaklar yapıyorlar. Yunanistan’ın her tarafını Amerikan üssü haline getirdiler. Yunanistan artık bir Amerikan toprağı haline geldi, işgali altında. Kime karşı? Rusya ve Türkiye’ye karşı. Ukrayna da Rusya ve Türkiye’ye karşı. Bakmayın Zelenski Türkiye’ye böyle sıcak mesajlar göndermeye çalışmasına. Gerçek bir oyun kurmaya çalışıyorlar. O yüzden MHP’nin tepkisi önemli.