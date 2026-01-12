https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/ak-parti-sozcusu-celik-iranda-bir-kaosun-cikmasini-asla-arzu-etmeyiz-1102678492.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik, 'İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz' ifadelerini kullandı. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

AK Parti MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, gündemle ilgili konuştu. İran'da yaşanan durumla ilgili konuşan Çelik, "Biz komşumuz İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz." dedi.Bazı sorunlar olduğunu yok saymıyoruzÇelik'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle;Biz komşumuz İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz. Tabi burada İran toplumunda ve devlet hayatında bazı sorunlar olduğunu yok saymıyoruz. Ama sorunların çözülmesi İran Cumhurbaşkanı sayın Pezeşkiyan'ın ifade ettiği gibi İran toplumunun kendi öz dinamikleriyle gerçekleşmeli. İran devletinin kendi milli iradesiyle gerçekleşmelidir. Dışarıdan yapılan müdahalelerin daha kötü sonuçlar doğuracağını özellikle de İsrail'in kışkırtmasıyla ortaya çıkacak bir takım müdahalelerin daha büyük krizlere yol açacağını görüyoruz.Venezuela halkının yanındayızVenezuela'daki müdahalenin ve Devlet Başkanı Maduro'nun şuan bulunduğu durumun yarattığı etkiler devam ediyor. Biz her zaman Venezuela halkının yanındayız. Her zaman dış müdahaleler olumsuz sonuçlar doğuruyor.SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirmektedirSuriye’de önemli gelişmeler oldu. Burada dikkat çektiğimiz durum haklı çıkmıştır. Burada SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi sivil yerleşim alanlarına saldırdılar, konutlara saldırdılar ve pek çok kamu kurumuna saldırarak sıkıntılı bir tablo ortaya çıkardılar. Suriye hükümeti tavrını ortaya koydu. Bundan sonrasının istikrarla sonuçlanması gerektiği en önemli temennimizdir.Suriye'nin bütünlüğü önemlidirSuriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye’nin egemenliğinin korunması bizim açımızdan hassas konulardır. 10 Mart mutabakatına uymaları halinde hiçbir sorun kalmayacaktır. 10 aydır SDG’nin çeşitli müzakere alanlarından kaçtığını, sürece karşı tutum sergilediğini görüyoruz. SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir. Burada önemli olan şudur. Suriye’nin bütünlüğü önemlidir. İç barışı önemlidir, Egemenliği önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye’nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Terör gündemden kalkacak. 10 Mart Mutabakatıyla ilgili adımlar atılacak. Tek bir Suriye olarak tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi."

