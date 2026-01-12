‘ABD Çin’in ilerleyişini engelleyemez, Trump için her şey bir anda bitebilir’

“Pandemiden bu yana bazı değişiklikler oldu. Çin ‘Dünyanın fabrikası olma’ düşüncesini yok etmeye çalıştı. Hem dünya hem de Çin istemedi. ‘Made in China 2025 konseptiyle artık her şeyi üretmek yerine teknoloji inovasyonu geliştireyim’ demeye başladı. Üretimi farklı ülkelere kaydırmak ve oralarda tek bir yerde değil de her bölgede belli ülkelerin üretim üssü olması fikri gündeme geldi. Dönüşüm yapılmaya çalışııyor. ABD bu dönüşümü hızlı bir şekilde yapmak istiyor ama önünde kurumsal geçmiş var. Bu dönüşümü hızlı yapamıyor çünkü bazı cerrahi müdahaleler gerekiyor. Bugüne kadar geliştirdiği yumuşak bir güç var. ABD birçok şeyi insan hakları ve demokrasi diyerek yapıyordu. Ancak şu an bunları bile söylemeye vakti yok. Yapması için de ortaya bir deli gönderdiler. Nixon’dan çok da farklı konuşmuyor. Otto von Bismarck ‘Çok büyük meseleler konuşarak değil kan ve demirle çözülür’ demişti. Bir şeylerin hızlıca değişmesi gerekiyor.

Ekonomide de bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu hızlı değişimin mevcut Amerikan kurallarıyla olması zaman alacak. Bunu hızlandırmak amacıyla Trump göreve getirilmiş gibi. Amerika’da kurumsal elit bir yapı var. Bu kurumsal elit yapının yapamadığı her şey Trump aracılığıyla yapılmak isteniyor. Trump’ın karakteri kontrolden çıkabiliyor. Buradaki çatışmanın bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Trump, mevcut dünya düzeninin gidişatında çok da farklı politikalar izlemiyor. Üç-beş sene önce ortaya çıkan kavramlar var. Bu kavramlar vardı ancak modernleşti. Tedarik zincirlerinin değişmesi ve friendshoring gibi. Bu olacaktı ancak bunu yaparken hızlı davranmak da gerekiyor. ‘Söylemlerimiz bununla uyuşamayabilir’ diyen elit yapı, suçlayacakları bir karakter yarattı. ‘Trump yaptı biz yapmadık’ diyecekleri birine ihtiyaç vardı. Trump bu çizginin dışına istese de çıkamaz. Trump hakkında pedofili suçlaması var. Basit bir suçlama da değil. Başının üzerinde bu suçlama duruyor. ‘Kontrolden çıktığın an seni bununla suçlarız’ baskısı var. Ticaret bir şekilde liberalleştirildi ancak nadir elementler meselesi vs sebebiyle üretimin miktarından ziyade üretimin türü ve nerede üretildiği önemli hale geldi. Ticaretin jeopolitikleşmesi gibi bir durum var. Şu an daha nitelikli bir üretim ve üretim için farklı metal ve hammaddelere ihtiyaç var. Bu bize jeopolitiği zorunlu kılıyor. Bu dizaynı yaparken işi hızlandırmak için böyle bir şeye gerek vardı. Trump’ın çok da ileri gidebileceğini düşünmüyorum.”