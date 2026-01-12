İstanbul'a kar yağdı: Megakent beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı Aydos Ormanı ve çevresinde etkili oldu.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda etkisini gösterdi.
Kar yağışı, Çamlıca tepesindeki sokak hayvanlarını da etkiledi.
Çamlıca tepesinde çoğu kişi kar manzarasının tadını çıkardı.
Kar yağışı, Çatalca ve çevresinde de etkisini gösterdi.
İstanbul'da kar yağışı çoğu bölgeden gözlemlendi.
İstanbul Havalimanı'nda kar etkili olurken, ekipler önlem aldı.
Başakşehir ve çevresinde binalar beyaza büründü.
