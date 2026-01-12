Türkiye
İstanbul'a kar yağdı: Megakent beyaza büründü
İstanbul'a kar yağdı: Megakent beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı özellikle Belgrad Ormanı, Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde etkili oldu. Yarın aralıklı kar yağışı beklenirken... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul'a kar yağdı: Megakent beyaza büründü

20:57 12.01.2026
İstanbul'da kar yağışı özellikle Belgrad Ormanı, Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde etkili oldu. Yarın aralıklı kar yağışı beklenirken, çarşamba günü yağışın yağmura dönmesi ve sıcaklıkların kademeli olarak artması öngörülüyor.
İstanbul'da kar yağışı Aydos Ormanı ve çevresinde etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı Aydos Ormanı ve çevresinde etkili oldu.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda etkisini gösterdi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda etkisini gösterdi.

Kar yağışı, Çamlıca tepesindeki sokak hayvanlarını da etkiledi.

Kar yağışı, Çamlıca tepesindeki sokak hayvanlarını da etkiledi.

Çamlıca tepesinde çoğu kişi kar manzarasının tadını çıkardı.

Çamlıca tepesinde çoğu kişi kar manzarasının tadını çıkardı.

Kar yağışı, Çatalca ve çevresinde de etkisini gösterdi.

Kar yağışı, Çatalca ve çevresinde de etkisini gösterdi.

İstanbul'da kar yağışı çoğu bölgeden gözlemlendi.

İstanbul'da kar yağışı çoğu bölgeden gözlemlendi.

İstanbul Havalimanı'nda kar etkili olurken, ekipler önlem aldı.

İstanbul Havalimanı'nda kar etkili olurken, ekipler önlem aldı.

Başakşehir ve çevresinde binalar beyaza büründü.

Başakşehir ve çevresinde binalar beyaza büründü.

