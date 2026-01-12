İstanbul'a kar yağdı: Megakent beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı özellikle Belgrad Ormanı, Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde etkili oldu. Yarın aralıklı kar yağışı beklenirken, çarşamba günü yağışın yağmura dönmesi ve sıcaklıkların kademeli olarak artması öngörülüyor.