İran’dan peş peşe açıklamalar: Üsler hedef olur, ABD basınından 'müdahaleyi konuştular' iddiası

14:40 11.01.2026 (güncellendi: 14:58 11.01.2026)
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ‘İran’ın düşmanlarının 12 gün savaşından sonra kaos tohumları ekmeye çalıştığını’ söyledi. İran Meclis Başkanı ise ABD'nin askeri saldırı düzenlemesi halinde İsrail ve ABD üslerinin hedef olacağını söyledi. Protestolar 15'inci gününde. Amerikan basınına göre Rubio ve Netanyahu 'seçenekleri' konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, pazar günü yaptığı açıklamada “İran’ın düşmanları 12 gün savaşından sonra kaos ve düzensizlik tohumları ekmeye çalışıyor” dedi.
İran devlet televizyonuna göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, mecliste milletvekillerine hitabında ülkedeki son gelişmeler ve sokak gösterilerini değerlendirdi.
Kalibaf, "ABD'nin askeri bir saldırı düzenlemesi halinde, hem İsrail hem de ABD'nin askeri ve denizcilik merkezleri bizim için meşru hedef olacaktır" dedi.
AKalibaf, "Düşmanlar, 12 gün savaşında ülke içi teröristleri harekete geçirmeyi planlamışlar ama başarılı olamamışlardı. Şimdi, ülke içi teröristleri harekete geçirdiler" ifadelerini kullandı.
Meclis Başkanı Kalibaf'ın konuşması sırasında bazı milletvekilleri ABD karşıtı sloganlar attı.
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ocak günü yaptığı açıklamada, İran'da süren gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız” ifadelerini kullanmıştı.
Netanyahu ile Rubio 'seçenekleri' konuştu
Öte yandan ABD merkezli Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 'İran'a yönelik saldırı seçeneğinin görüşüldüğü' belirtildi.
İran'daki gösterilerde son durum
İran'da 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlayan protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.
Tahran yönetimi internet erişimini engellerken, ülke içinde ve Avrupa’daki bazı İran Büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösteriler devam ediyor.