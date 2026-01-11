https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/irandan-pes-pese-aciklamalar-usler-hedef-oluyor-dusmanlar-kaos-ekmeye-calisiyor-1102650174.html

İran'dan peş peşe açıklamalar: Üsler hedef olur, ABD basınından 'müdahaleyi konuştular' iddiası

İran’dan peş peşe açıklamalar: Üsler hedef olur, ABD basınından 'müdahaleyi konuştular' iddiası

11.01.2026

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, pazar günü yaptığı açıklamada “İran’ın düşmanları 12 gün savaşından sonra kaos ve düzensizlik tohumları ekmeye çalışıyor” dedi.İran devlet televizyonuna göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, mecliste milletvekillerine hitabında ülkedeki son gelişmeler ve sokak gösterilerini değerlendirdi.Kalibaf, "ABD'nin askeri bir saldırı düzenlemesi halinde, hem İsrail hem de ABD'nin askeri ve denizcilik merkezleri bizim için meşru hedef olacaktır" dedi.‘Başarılı olamamışlardı’AKalibaf, "Düşmanlar, 12 gün savaşında ülke içi teröristleri harekete geçirmeyi planlamışlar ama başarılı olamamışlardı. Şimdi, ülke içi teröristleri harekete geçirdiler" ifadelerini kullandı.Meclis Başkanı Kalibaf'ın konuşması sırasında bazı milletvekilleri ABD karşıtı sloganlar attı.ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ocak günü yaptığı açıklamada, İran'da süren gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız” ifadelerini kullanmıştı.Netanyahu ile Rubio 'seçenekleri' konuştuÖte yandan ABD merkezli Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 'İran'a yönelik saldırı seçeneğinin görüşüldüğü' belirtildi.İran'daki gösterilerde son durum

