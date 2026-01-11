https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/iranda-ulusal-direniste-hayatini-kaybedenler-anisina-uc-gunluk-yas-ilan-edildi-1102656592.html
İran Devlet Televizyonu, Bakanlar Kurulu'nca ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
İran’da, ABD ve İsrail’e karşı 'ulusal direnişte hayatını kaybedenler' anısına üç günlük ulusal yas ilan edildi.İran Devlet Televizyonu’na göre, Bakanlar Kurulu 'ulusal direnişte hayatını kaybedenler' anısına ülkede üç günlük ulusal genel yas ilan ettiğini açıkladı.Ulusal yas kararıyla birlikte İran halkı pazartesi günü düzenlenecek olan 'ulusal direniş yürüyüşüne' davet edildi.İran yönetimi, karşı gösteri düzenlemek üzere halkı yarın yerel saatle 14.00’te sokaklara çağırmıştı.
İran'da üç günlük yas ilan edildi
23:34 11.01.2026 (güncellendi: 00:51 12.01.2026)
