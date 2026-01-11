Türkiye
İran'da üç günlük yas ilan edildi
İran’da üç günlük yas ilan edildi
Sputnik Türkiye
İran Devlet Televizyonu, Bakanlar Kurulu'nca ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
dünya
i̇ran
bakanlar kurulu
i̇ran devlet televizyonu
i̇srail
İran'da, ABD ve İsrail'e karşı 'ulusal direnişte hayatını kaybedenler' anısına üç günlük ulusal yas ilan edildi.İran Devlet Televizyonu'na göre, Bakanlar Kurulu 'ulusal direnişte hayatını kaybedenler' anısına ülkede üç günlük ulusal genel yas ilan ettiğini açıkladı.Ulusal yas kararıyla birlikte İran halkı pazartesi günü düzenlenecek olan 'ulusal direniş yürüyüşüne' davet edildi.İran yönetimi, karşı gösteri düzenlemek üzere halkı yarın yerel saatle 14.00'te sokaklara çağırmıştı.
i̇ran, bakanlar kurulu, i̇ran devlet televizyonu, i̇srail
i̇ran, bakanlar kurulu, i̇ran devlet televizyonu, i̇srail

İran’da üç günlük yas ilan edildi

23:34 11.01.2026 (güncellendi: 00:51 12.01.2026)
İran Devlet Televizyonu, Bakanlar Kurulu'nca ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
İran’da, ABD ve İsrail’e karşı 'ulusal direnişte hayatını kaybedenler' anısına üç günlük ulusal yas ilan edildi.
İran Devlet Televizyonu’na göre, Bakanlar Kurulu 'ulusal direnişte hayatını kaybedenler' anısına ülkede üç günlük ulusal genel yas ilan ettiğini açıkladı.
Ulusal yas kararıyla birlikte İran halkı pazartesi günü düzenlenecek olan 'ulusal direniş yürüyüşüne' davet edildi.
İran yönetimi, karşı gösteri düzenlemek üzere halkı yarın yerel saatle 14.00’te sokaklara çağırmıştı.
