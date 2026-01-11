Erdoğan'dan 3 çocuk mesajı: 'En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/cumhurbaskani-erdogan-su-anda-gelismeler-iyi-degil-en-yakinlarimiz-bile-maalesef-nufusun-artisina-1102648610.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfusun artması gerektiğini vurguladı ve "En az 3 çocuk diyorum, bu tabi güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım...
2026-01-11T13:28+0300
2026-01-11T13:28+0300
2026-01-11T13:49+0300
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde sanatçı ve katılımcıların sorularını yanıtladı. 'En yakınlarımız bile nüfusun artışına karşı çıkıyor'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfus artış hızında hala bir netice alınamadığını belirterek, "Gelişmeler iyi değil, en az 3 çocuk güçlü bir ailenin olmazsa olmazı, neslimiz çoğalmalı" dedi.Erdoğan'dan 3 çocuk mesajı'Hat eserlerine düşkünüm'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220206/nufus-artisinda-ilk-siradaki-gumushanede-yasayanlar-saskin-yalan-burada-herhangi-bir-hareket-yok-1053529162.html
13:28 11.01.2026 (güncellendi: 13:49 11.01.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfusun artması gerektiğini vurguladı ve "En az 3 çocuk diyorum, bu tabi güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım, bu neslin artması lazım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde sanatçı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.
'En yakınlarımız bile nüfusun artışına karşı çıkıyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfus artış hızında hala bir netice alınamadığını belirterek, "Gelişmeler iyi değil, en az 3 çocuk güçlü bir ailenin olmazsa olmazı, neslimiz çoğalmalı" dedi.
(En az 3 çocuk) Yani bunu gördük ama hala biz bir netice almış değiliz. Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz onlar da maalesef yani nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. Ve şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. İnşallah Tophane-i Amire’deki bu buluşmamız nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur. Şu an itibariyle elhamdülillah bizim ailede şu anda gelişme iyi. Bundan dolayı da mutluyum. Bu sabah en küçüğüyle iyi bir muhabbetim oldu. En küçüğü şu anda 2 yaşında. Onunla görüşmemi yaptım ve öyle ayrıldım. O da Baykar grubunun bir yavrusu ve hamdolsun o muhabbet bize ayrı bir dinçlik veriyor. Rabbim buradaki bütün kardeşlerime de aynı muhabbeti evlatlarından ve torunlarından almayı nasip etsin. Onlar bizi gerçekten dingin kılıyor.
Erdoğan'dan 3 çocuk mesajı
Her şeyden önce tabii dedeyim. 9 tane de elhamdülillah torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var; "en az üç çocuk" diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil Rabbimizin emri. Sevgili Habibinin bizlere sürekli olarak tavsiyesi. "Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim" diyor Peygamberimiz. Öyleyse bunun yerine gelmesi lazım. Bunun için de biz "aile" derken buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı "Aile Yılı" olarak ilan ettik. Ve aile yılı olarak bu adımı atmamızın da esbab-ı mucibesi; özellikle bir halkı Müslüman olan topluluk olarak bunu hiç tereddütsüz, bu nesli ülkemizde çoğaltalım istiyoruz.
'Hat eserlerine düşkünüm'
Ben özellikle hat eserlerine düşkünüm ve bununla ilgili de çalışmalarımız falan oldu, oluyor. En önemlisi de şu anda tabii Mehmet Özçay üstadım da burada, kendisinden hep bir şeyi istirham ettim; özellikle bir Cumhurbaşkanlığım döneminde Kur'an-ı Kerim yazılması arzum, talebim vardı. Sağ olsun bu eseri de yazdılar ve bizi mutlu ettiler. Ve inşallah bu da bizim dönemimizin Cumhurbaşkanlığı olarak bir eseri olacak. Ve bununla birlikte de ayrıca bir farklı eseri de yine onun da hamdolsun bitişini gördük. Bunlar da Cumhurbaşkanlığı dönemimizin bir eseri olarak ülkemize ve dünyaya kazandırmış olduğumuz iki tane önemli eser olacak. İnşallah.