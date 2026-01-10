https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/esenyurtta-bir-dairede-patlama-meydana-geldi-1102635579.html
Esenyurt'ta bir dairede patlama meydana geldi
Esenyurt'ta bir dairede patlama meydana geldi
Sputnik Türkiye
Esenyurt'da bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Bölgeye ekipler sevk edilirken patlama büyük hasar oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 10.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-10T13:22+0300
2026-01-10T13:22+0300
2026-01-10T13:22+0300
türki̇ye
esenyurt
patlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
İstanbul Esenyurt'da dört katlı bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Dairede ve çevrede hasar oluşurken patlamanın nedeni araştırılıyor. Dairede yaşayanların patlamanın ardından olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.Çevrede hasar oluştu4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde bulunan 3 araç ve başka bir bina da zarar gördü.Olay nedeniyle hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor. Dairede yaşayanların patlamanın ardından olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.
türki̇ye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esenyurt, patlama
Esenyurt'ta bir dairede patlama meydana geldi
Esenyurt'da bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Bölgeye ekipler sevk edilirken patlama büyük hasar oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Esenyurt'da dört katlı bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Dairede ve çevrede hasar oluşurken patlamanın nedeni araştırılıyor. Dairede yaşayanların patlamanın ardından olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.
4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde bulunan 3 araç ve başka bir bina da zarar gördü.
Olay nedeniyle hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor. Dairede yaşayanların patlamanın ardından olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.