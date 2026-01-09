Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakı dünya savaşını önler

“Bir dengesizlik var. Savaşların sebebi dengesizliklerdir. Kuvvetler arasında bir denge olursa savaş önlenebilir. Sizin bir gücünüz olduğunda bu karşı tarafı caydırır. Venezuela bu bakımdan bize çok önemli bir ders. Amerikan saldırganlığının nedeni Venezuela ile Amerika arasındaki kuvvet dengesizliği ve Venezuela'nın ittifak potansiyelinin kendisine çok uzak coğrafyalarda olması. Yani etkin ittifak potansiyeli, Rusya gibi, Çin gibi çok uzak coğrafyalarda.

Doğu Akdeniz'e baktığımız zaman orada bir silahlı ittifak oluştu. Amerika bunların başında, İsrail, Yunanistan; bu üçü. Güney Kıbrıs'ı saymıyorum, zaten o Yunanistan'ın bir parçası ve bir gücü yok. Bizim dünya çapında bir askeri gücümüz var. Bunlar çok güzel ama karşı tarafta da ABD gibi çok büyük bir güç var. Dolayısıyla bizim Doğu Akdeniz’de ABD’yi dizginleyecek müttefiklere ihtiyacımız var. O bakımdan Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakı Türkiye’nin güvenliği açısından hayati önemdedir, ABD’yi caydıracak olan budur. Bu ittifak hem bir bölgesel savaşı hem de bir dünya savaşını önler. Dolayısıyla burada Türkiye bir bölgesel savaşı, bir dünya savaşını önlemede anahtar ülke konumuna geldi. Anahtar da şu; Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakını oluşturmak. Buna Rusya, İran hazır, Çin bunu destekler. Ama bunlar içerisinde en önemlisi Rusya. Çünkü Rusya’nın güvenliği de Akdeniz’den başlıyor. Biz Akdeniz’de Rusya ile etkin bir beraberlik kurarsak ABD’yi caydırabiliriz. O bakımdan Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakında öncelik Rusya’nın etkin bir güç olarak Türkiye ile beraber Doğu Akdeniz’de ABD’yi durdurması, dizginlemesidir.”