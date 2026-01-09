Türkiye
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/savash-porgham-rejim-iranda-tam-bir-karartma-uyguluyor-1102625735.html
Savash Porgham: Rejim, İran’da tam bir karartma uyguluyor
Savash Porgham: Rejim, İran'da tam bir karartma uyguluyor
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Savash Porgham ve Akademisyen Nurettin Kalkan oldu. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T19:18+0300
2026-01-09T19:18+0300
Gazeteci Savash Porgham, İran'da süren eylemlerin 13. günü geride bırakılırken ölü sayısını ve ülkede yaşananları anlattı. Akademisyen Nurettin Kalkan ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gece 2'de gelen telefonu ve detayları aktardı.
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
Savash Porgham: Rejim, İran’da tam bir karartma uyguluyor

19:18 09.01.2026
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Savash Porgham ve Akademisyen Nurettin Kalkan oldu.
Gazeteci Savash Porgham, İran’da süren eylemlerin 13. günü geride bırakılırken ölü sayısını ve ülkede yaşananları anlattı. Akademisyen Nurettin Kalkan ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden gece 2’de gelen telefonu ve detayları aktardı.
Gazeteci Savash Porgham, şunları söyledi:
Eylemlerin 13. gününde rejim İran’da tam bir karartma uyguluyor. İnternet kesik, hatlar çalışmıyor. İran’a dışarıdan bağlanarak haber almak çok zor. İnsanların içeride mesajlaşması ve bir araya gelmesi de zor. 12.gecede önemli kırılmalara şahit olduk. Tahran’da beklenmedik seviyede halk protestoları başladı. Farklı kültürel ve etnik gruplarda eylem dalgası yaşandı. İran’ın Kürt bölgeleri ayaklandı ve karşılık verdi. İran’da hayat şartları çok zor, yolsuzluk, adam kayırma, torpil var. Dünyanın en büyük madenlerine sahip halkı yoksulluk çekiyorsa yönetim zaafı vardır. İran’ın son dönemlerinde İsrail ve ABD savaşından sonraki kırılgan hali, ekonomisini daha da zor hale getirdi.
Akademisyen Nurettin Kalkan, şöyle konuştu:
En son Eylül-Ekim aylarında Ankara’da su kesintileri olmuştu. Gereken tedbirler alınmadı. 1 Ekim 2025’te Sayın Mansur Yavaş ‘kesinti olmayacak’ demişti. Ama öyle bir şey olmadı kesintiler devam etti. Sussuz kalmanın bir adım ötesi oksijensiz kalmaktır. Ben de ‘Daha 3 ay önce verdiğiniz vaadi tutamıyorsanız kusura bakmayın ortada hiçbir bahaneyle örtünemeyecek beceriksizlik hali var’ dedim. Bunları ASKİ sitesinden yayınlanan videoları alarak yazdım. Hakaret etmedim. Durumu ironik bir üslupla eleştirdim. Gece 2’de beni arayan kişi, Mansur Bey’in ekibinden olduğunu söyledi. Suyu bulandırma dedi. Mansur Bey, Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi. Eğer siz Cumhurbaşkanı olunca ne yapacaksınız? Beni köle pazarında satışa mı çıkaracaksınız?
