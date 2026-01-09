Savash Porgham: Rejim, İran’da tam bir karartma uyguluyor

En son Eylül-Ekim aylarında Ankara’da su kesintileri olmuştu. Gereken tedbirler alınmadı. 1 Ekim 2025’te Sayın Mansur Yavaş ‘kesinti olmayacak’ demişti. Ama öyle bir şey olmadı kesintiler devam etti. Sussuz kalmanın bir adım ötesi oksijensiz kalmaktır. Ben de ‘Daha 3 ay önce verdiğiniz vaadi tutamıyorsanız kusura bakmayın ortada hiçbir bahaneyle örtünemeyecek beceriksizlik hali var’ dedim. Bunları ASKİ sitesinden yayınlanan videoları alarak yazdım. Hakaret etmedim. Durumu ironik bir üslupla eleştirdim. Gece 2’de beni arayan kişi, Mansur Bey’in ekibinden olduğunu söyledi. Suyu bulandırma dedi. Mansur Bey, Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi. Eğer siz Cumhurbaşkanı olunca ne yapacaksınız? Beni köle pazarında satışa mı çıkaracaksınız?