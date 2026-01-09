https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/ogretmen-hakkinda-insan-ticareti-sorusturmasi-gorevden-uzaklastirildi-1102616991.html
Öğretmen hakkında "insan ticareti" soruşturması: Görevden uzaklaştırıldı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir mesleki eğitim merkezinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, ders saatinde 6 kız öğrenciyi okul dışına... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T13:39+0300
2026-01-09T13:39+0300
2026-01-09T13:42+0300
İzmir’in Bornova ilçesinde bir mesleki eğitim merkezinde yaşananlar "pes artık" dedirtti. Bir edebiyat öğretmeninin, 6 kız öğrencisini okuldan kaçırıp kendi evine temizliğe götürdüğü iddia şehri edildi.Velilerin şikayetiyle ortaya çıkan skandalın detayları kan dondururken, Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında öğrencilerle ev temizliği yaptırılması üzerine başlatılan soruşturma hakkında konuştu.Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
bornova
2026
13:39 09.01.2026 (güncellendi: 13:42 09.01.2026)
İzmir'in Bornova ilçesinde bir mesleki eğitim merkezinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, ders saatinde 6 kız öğrenciyi okul dışına çıkararak evinde temizlik yaptırdığı iddia edildi. Velilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, öğretmen hakkında "insan ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldı.
İzmir’in Bornova ilçesinde bir mesleki eğitim merkezinde yaşananlar "pes artık" dedirtti. Bir edebiyat öğretmeninin, 6 kız öğrencisini okuldan kaçırıp kendi evine temizliğe götürdüğü iddia şehri edildi.
Velilerin şikayetiyle ortaya çıkan skandalın detayları kan dondururken, Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında öğrencilerle ev temizliği yaptırılması üzerine başlatılan soruşturma hakkında konuştu.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
Eğitimle ilgili güzel, iyi ve örnek şeyler duymamız gerekiyor ama bizim duyduklarımıza bak. Öğretmen alıyor, öğrencileri evine götürüyor, ev temizliği yaptırıyor. Acayip acayip saçmalıklar var gerçekten. Bu kişiler o an görevden uzaklaştırılıyor ya da müdürse müdürlükten alınıp başka bir okula gönderiliyor. Bir şekilde eğitimin içerisinde kalmaya devam ediyorlar. Nihayetinde hak ettikleri cezaları aldıklarını inanın göremiyoruz. Her şeyin başı eğitim ama bu ülkemizde ne kadar anlaşılıyor, gel de gör.