Öğretmen hakkında "insan ticareti" soruşturması: Görevden uzaklaştırıldı

Eğitimle ilgili güzel, iyi ve örnek şeyler duymamız gerekiyor ama bizim duyduklarımıza bak. Öğretmen alıyor, öğrencileri evine götürüyor, ev temizliği yaptırıyor. Acayip acayip saçmalıklar var gerçekten. Bu kişiler o an görevden uzaklaştırılıyor ya da müdürse müdürlükten alınıp başka bir okula gönderiliyor. Bir şekilde eğitimin içerisinde kalmaya devam ediyorlar. Nihayetinde hak ettikleri cezaları aldıklarını inanın göremiyoruz. Her şeyin başı eğitim ama bu ülkemizde ne kadar anlaşılıyor, gel de gör.