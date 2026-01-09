https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/irandaki-protestolar-hava-trafigini-vurdu-thy-ajet-ve-pegasustan-tahrantebriz-seferlerine-iptal-1102615414.html

İran’daki protestolar hava trafiğini vurdu: THY, AJet ve Pegasus’tan Tahran–Tebriz seferlerine i̇ptal

İran’daki protestolar hava trafiğini vurdu: THY, AJet ve Pegasus’tan Tahran–Tebriz seferlerine i̇ptal

İran’da protestolar 12’nci gününde şiddetlenirken, güvenlik ve internet kısıtlamaları hava trafiğini de etkiledi. THY, AJet ve Pegasus, 9–10 Ocak 2026... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları (THY), İran’daki gelişmeler nedeniyle 9–10 Ocak 2026 tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed hatlarındaki toplam 17 seferin iptal edildiğini açıkladı. THY, yolcuların güncel sefer bilgileri için kanallarını takip etmelerini istedi.AJet’ten Tahran seferlerine duraklatmaAJet, Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı Tahran uçuşlarını kapsayan 6 seferin 9–10 Ocak’ta iptal edildiğini duyurdu. Şirket, misafirlerin sefer durumları hakkında bilgilendirildiğini belirtti.Pegasus da i̇ptaller listesindeİran’daki güvenlik riskleri ve operasyonel kısıtlar nedeniyle Pegasus Airlines’ın da Tahran ve Tebriz hatlarında 9 Ocak 2026 tarihli uçuşlarını iptal ettiği öğrenildi.Yolculara uyarıHavayolları, İran uçuşları bulunan yolcuların rezervasyon ve iade/değişiklik seçenekleri için resmi duyuruları takip etmelerini, havalimanına gitmeden önce sefer durumlarını kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

