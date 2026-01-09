https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/abdde-5-eyalet-trump-yonetimine-dava-acti-1102614649.html
ABD'de 5 eyalet Trump yönetimine dava açtı
ABD'de 5 eyalet Trump yönetimine dava açtı
Sputnik Türkiye
ABD’de Kaliforniya, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York, çocuklar ve düşük gelirli ailelere yönelik sosyal güvenlik fonlarının dondurulması gerekçesiyle... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T12:46+0300
2026-01-09T12:46+0300
2026-01-09T12:46+0300
dünya
donald trump
letitia james
colorado partisi
minnesota
illinois
abc
kaliforniya
abd
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464032_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_ac6f6d56b427eac7e8a86cb5725ba77b.jpg
ABD’de Demokrat yönetimli beş eyaletin başsavcıları, Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. ABC News’ün aktardığına göre dava, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde görülecek.'Anayasaya aykırı yetki suistimali' i̇ddiasıDava dilekçesinde, çocuk ve ailelere yönelik federal sosyal fonların dondurulması kararının yürütmenin yetkisini aştığı savunuldu. Başsavcılar, mahkemeden fon dondurma işleminin durdurulması ve kaynakların serbest bırakılması yönünde talimat verilmesini talep etti.James: En savunmasız aileler bedel ödüyorLetitia James, kararın toplumsal etkilerine dikkat çekerek, “En savunmasız aileler, bu yönetimin kaos ve intikam kampanyasının yükünü taşıyor” dedi.Bonta: Fonların yarısı Kaliforniya programlarınaRob Bonta ise dondurulan fonların yaklaşık yarısının Kaliforniya’daki programları desteklediğini belirterek, kesintinin eyalet genelinde çocuk bakımından sosyal hizmetlere kadar geniş bir alanı etkileyeceğini vurguladı.Hangi fonlar donduruldu?ABD yönetimi, bu hafta Çocuk Bakımı ve Geliştirme, Muhtaç Aileler için Geçici Yardım (TANF) ve Sosyal Hizmetler Blok Hibesi kapsamındaki fonları dondurdu. Söz konusu kaynaklar, çocuklar ve düşük gelirli aileler için tasarlanan programlara federal finansman sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/hamaney-protestocular-icin-ilk-kez-konustu-trumpi-memnun-etmeye-calisiyorlar-ajanlara-musamaha-1102613566.html
minnesota
illinois
kaliforniya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464032_56:0:969:685_1920x0_80_0_0_0ead78fa4caf498e994e159c4783c555.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, letitia james, colorado partisi, minnesota, illinois, abc, kaliforniya, abd, haberler
donald trump, letitia james, colorado partisi, minnesota, illinois, abc, kaliforniya, abd, haberler
ABD'de 5 eyalet Trump yönetimine dava açtı
ABD’de Kaliforniya, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York, çocuklar ve düşük gelirli ailelere yönelik sosyal güvenlik fonlarının dondurulması gerekçesiyle Donald Trump yönetimine dava açtı. Başsavcılar, hamleyi “anayasaya aykırı yetki suistimali” olarak niteledi ve fonların derhal serbest bırakılmasını istedi.
ABD’de Demokrat yönetimli beş eyaletin başsavcıları, Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. ABC News’ün aktardığına göre dava, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde görülecek.
'Anayasaya aykırı yetki suistimali' i̇ddiası
Dava dilekçesinde, çocuk ve ailelere yönelik federal sosyal fonların dondurulması kararının yürütmenin yetkisini aştığı savunuldu. Başsavcılar, mahkemeden fon dondurma işleminin durdurulması ve kaynakların serbest bırakılması yönünde talimat verilmesini talep etti.
James: En savunmasız aileler bedel ödüyor
Letitia James, kararın toplumsal etkilerine dikkat çekerek, “En savunmasız aileler, bu yönetimin kaos ve intikam kampanyasının yükünü taşıyor” dedi.
Bonta: Fonların yarısı Kaliforniya programlarına
Rob Bonta ise dondurulan fonların yaklaşık yarısının Kaliforniya’daki programları desteklediğini belirterek, kesintinin eyalet genelinde çocuk bakımından sosyal hizmetlere kadar geniş bir alanı etkileyeceğini vurguladı.
ABD yönetimi, bu hafta Çocuk Bakımı ve Geliştirme, Muhtaç Aileler için Geçici Yardım (TANF) ve Sosyal Hizmetler Blok Hibesi kapsamındaki fonları dondurdu. Söz konusu kaynaklar, çocuklar ve düşük gelirli aileler için tasarlanan programlara federal finansman sağlıyor.