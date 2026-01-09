https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/abdde-5-eyalet-trump-yonetimine-dava-acti-1102614649.html

ABD'de 5 eyalet Trump yönetimine dava açtı

ABD'de Kaliforniya, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York, çocuklar ve düşük gelirli ailelere yönelik sosyal güvenlik fonlarının dondurulması gerekçesiyle... 09.01.2026

ABD’de Demokrat yönetimli beş eyaletin başsavcıları, Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. ABC News’ün aktardığına göre dava, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde görülecek.'Anayasaya aykırı yetki suistimali' i̇ddiasıDava dilekçesinde, çocuk ve ailelere yönelik federal sosyal fonların dondurulması kararının yürütmenin yetkisini aştığı savunuldu. Başsavcılar, mahkemeden fon dondurma işleminin durdurulması ve kaynakların serbest bırakılması yönünde talimat verilmesini talep etti.James: En savunmasız aileler bedel ödüyorLetitia James, kararın toplumsal etkilerine dikkat çekerek, “En savunmasız aileler, bu yönetimin kaos ve intikam kampanyasının yükünü taşıyor” dedi.Bonta: Fonların yarısı Kaliforniya programlarınaRob Bonta ise dondurulan fonların yaklaşık yarısının Kaliforniya’daki programları desteklediğini belirterek, kesintinin eyalet genelinde çocuk bakımından sosyal hizmetlere kadar geniş bir alanı etkileyeceğini vurguladı.Hangi fonlar donduruldu?ABD yönetimi, bu hafta Çocuk Bakımı ve Geliştirme, Muhtaç Aileler için Geçici Yardım (TANF) ve Sosyal Hizmetler Blok Hibesi kapsamındaki fonları dondurdu. Söz konusu kaynaklar, çocuklar ve düşük gelirli aileler için tasarlanan programlara federal finansman sağlıyor.

