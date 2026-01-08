Trump, Grönland halkına para teklif etmeyi düşünüyor: Kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar arasında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-gronland-halkina-para-teklif-etmeyi-dusunuyor-kisi-basi-10-bin-ila-100-bin-dolar-arasinda-1102599508.html

08.01.2026

Donald Trump’ın, dünyanın en büyük adası olan Grönland’ın kontrolünü ele geçirme hedefi kapsamında ada sakinlerine doğrudan para göndermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.Beyaz Saray'a yakın kaynaklara göre, kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar arasında değişen ödemelerin seçenekler arasında olduğu belirtildi. Yaklaşık 57 bin nüfusa sahip Grönland’da, üst sınırdan bir ödeme yapılması halinde ABD’nin toplam maliyetinin 5.7 milyar doları bulabileceği öğrenildi.Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland için böyle bir adımın hukuki boyutu ise belirsizliğini koruyor. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Trump’ın son açıklamalarına tepki göstererek, “Yeter artık. İlhak hayallerine son verilmeli” ifadelerini kullandı.Trump, Grönland’ın ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip olduğunu savunarak, adanın kritik bir konumda bulunduğunu dile getiriyor. Beyaz Saray cephesinde ise olası bir 'satın alma' senaryosunun değerlendirildiği, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da ilerleyen günlerde Danimarkalı mevkidaşıyla konuyu ele alacağı ifade ediliyor.

