Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES: Detaylar netleşmeye başladı

BES't3 devlet katkı payı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmüştü. BES'teki değişiklikten sonra hükümetin Orta Vadeli Program'ında yer alan TES'in detayları... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Hükümetin Orta Vadeli Program’da 2026 yılı hedefleri arasında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) köklü değişiklikler getirmesi öngörülüyor. Yeni sistemle birlikte tüm çalışanlar için ikinci bir emeklilik dönemi başlıyor.Zorunlu katılım ve aylık kesinti2026 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanan TES ile tüm sigortalı çalışanların sisteme otomatik olarak dahil edilmesi öngörülüyor. Tıpkı mevcut Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) olduğu gibi maaşlardan her ay otomatik prim kesintisi yapılacak.Mevcut OKS'de bu kesinti çalışan maaşının yüzde 3’ü oranında. Yeni dönemde ise hem çalışan hem işveren hem de devletin katkı sunacağı üçlü bir prim modeli devreye alınacak. İşveren katkısının yüzde 1 ila yüzde 3 arasında olması bekleniyor. Böylelikle SGK’dan bağımsız çalışanlara ikinci bir emeklilik kapısı olacak. Mevcut OKS’nin TES’e entegre edilmesi öngörülüyor.Mevcut BES sistemi dönüşüyor mu?Şu an BES kapsamında uygulanan Otomatik Katılım Sistemi'nin, yeni kurulacak TES’e entegre edilmesi planlanıyor. Sistemde 5 çalışan ve altında olan iş yerleri de dahil olmak üzere herkes kapsam altına alınacak. Yaş şartı ne olacak?BES'te emekli olabilmek için sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Ancak TES için yaş ve süre kriterleri henüz netleşmedi. Düzenlemenin detayları ilerleyen dönemde açıklanacak.Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin temel amacı, çalışanların emeklilikte yaşayacağı gelir kaybını azaltmak ve ek bir maaş ile yaşam standartlarını koruyabilmek. Böylece devletin yükü de azalırken bireylerin tasarruf eğilimi desteklenmiş olacak.

