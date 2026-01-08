https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/peygamber-fabrika-kurun-dedi-dolandiricilara--hapis-cezasi-1102585117.html
"Peygamber fabrika kurun dedi": Dolandırıcılara hapis cezası
"Peygamber fabrika kurun dedi": Dolandırıcılara hapis cezası
Sputnik Türkiye
İstanbul’da kendilerini bir cemaat olarak tanıtan ve Hz. Muhammed ile görüştüklerini iddia ederek "Peygamber Allah yolunda kullanılmak üzere fabrika kurmamızı... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T13:48+0300
2026-01-08T13:48+0300
2026-01-08T13:48+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
cumhuriyet başsavcılığı
din
dolandırıcılık
cemaat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheliler, düzenledikleri dini toplantılarda peygamberle iletişim kurduklarını iddia ederek katılımcıları etkilemeye çalıştı. Grubun, kurulacak fabrikanın gelirinin Allah yolunda kullanılacağını ve bağış yapanların kurtuluşa ereceğini söyleyerek maddi menfaat sağladığı belirlendi. Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında, peygamberle iletişim kurduklarını iddia ederek "Peygamber Allah yolunda kullanılmak üzere fabrika kurmamızı emretti" diyen ve bu yolla dolandırıcılık yapan bir grubun yargılama süreci hakkında konuştu.Aslan, süreci şu sözlerle aktardı:Kendisini Hz. Ali olarak tanıtan sanıkİddianamede, grubun içerisindeki Kuntay Ertok isimli kişinin işi daha da ileri götürerek kendisini Hz. Ali olarak tanıttığı yer aldı. Bir mağdurun ifadesine göre, cemaat sohbetlerinde kendisini bu şekilde tanıtan Ertok’a inanarak yaklaşık 100 bin TL verdiğini ancak parasını geri alamadığını belirttiği öğrenildi. Davanın bir diğer önemli şikayetçisi ise 55 yaşındaki N.C. oldu. Oğlunun ağır hastalığına çare ararken bu yapıyla tanıştığını belirten N.C., dini sohbetler yoluyla kendisinden para istendiğini, evini grup yöneticilerinden Nevzat Kanbur'a devrettiğini anlattı. Kanbur'un bu ev üzerinden kredi çektiği ve borç bittikten sonra evi geri vermediği bilgisi mahkeme kayıtlarına geçti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonrası 7 kişi hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, suçlu bulunan sanıklara 5'er yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezası verirken, diğer sanıkların beraatine hükmetti.Okan Aslan, yaşanan olayların ardından eğitimin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, cumhuriyet başsavcılığı, din, dolandırıcılık, cemaat
radyo sputnik, radyo, radyo, cumhuriyet başsavcılığı, din, dolandırıcılık, cemaat
"Peygamber fabrika kurun dedi": Dolandırıcılara hapis cezası
İstanbul’da kendilerini bir cemaat olarak tanıtan ve Hz. Muhammed ile görüştüklerini iddia ederek "Peygamber Allah yolunda kullanılmak üzere fabrika kurmamızı emretti" diyerek para toplayan grup hakkında mahkeme kararını verdi.
Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheliler, düzenledikleri dini toplantılarda peygamberle iletişim kurduklarını iddia ederek katılımcıları etkilemeye çalıştı. Grubun, kurulacak fabrikanın gelirinin Allah yolunda kullanılacağını ve bağış yapanların kurtuluşa ereceğini söyleyerek maddi menfaat sağladığı belirlendi.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında, peygamberle iletişim kurduklarını iddia ederek "Peygamber Allah yolunda kullanılmak üzere fabrika kurmamızı emretti" diyen ve bu yolla dolandırıcılık yapan bir grubun yargılama süreci hakkında konuştu.
Aslan, süreci şu sözlerle aktardı:
Peygamber fabrika kurmamızı emretti diyerek yola çıkmışlar. İstanbul'da bir grup, peygamberle konuştuklarını ve peygamberin 'Allah yolunda kullanmak üzere bir fabrika inşa edin' dediğini söyleyerek para toplamış. 'Hadi bakalım pamuk eller cebe' diyerek insanları dolandırmışlar. Mahkeme üç kişiye beşer yıl hapis cezası verdi.
Kendisini Hz. Ali olarak tanıtan sanık
İddianamede, grubun içerisindeki Kuntay Ertok isimli kişinin işi daha da ileri götürerek kendisini Hz. Ali olarak tanıttığı yer aldı. Bir mağdurun ifadesine göre, cemaat sohbetlerinde kendisini bu şekilde tanıtan Ertok’a inanarak yaklaşık 100 bin TL verdiğini ancak parasını geri alamadığını belirttiği öğrenildi.
Davanın bir diğer önemli şikayetçisi ise 55 yaşındaki N.C. oldu. Oğlunun ağır hastalığına çare ararken bu yapıyla tanıştığını belirten N.C., dini sohbetler yoluyla kendisinden para istendiğini, evini grup yöneticilerinden Nevzat Kanbur'a devrettiğini anlattı. Kanbur'un bu ev üzerinden kredi çektiği ve borç bittikten sonra evi geri vermediği bilgisi mahkeme kayıtlarına geçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonrası 7 kişi hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, suçlu bulunan sanıklara 5'er yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezası verirken, diğer sanıkların beraatine hükmetti.
Okan Aslan, yaşanan olayların ardından eğitimin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Cemaati kuruyorlar, 'Peygamberle konuştuk, fabrika kurun dedi' diyorlar ve buna inanıp parayı veriyorlar. Hakikaten eğitim çok önemli bir mesele.