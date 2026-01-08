https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/peygamber-fabrika-kurun-dedi-dolandiricilara--hapis-cezasi-1102585117.html

"Peygamber fabrika kurun dedi": Dolandırıcılara hapis cezası

İstanbul’da kendilerini bir cemaat olarak tanıtan ve Hz. Muhammed ile görüştüklerini iddia ederek "Peygamber Allah yolunda kullanılmak üzere fabrika kurmamızı... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheliler, düzenledikleri dini toplantılarda peygamberle iletişim kurduklarını iddia ederek katılımcıları etkilemeye çalıştı. Grubun, kurulacak fabrikanın gelirinin Allah yolunda kullanılacağını ve bağış yapanların kurtuluşa ereceğini söyleyerek maddi menfaat sağladığı belirlendi. Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında, peygamberle iletişim kurduklarını iddia ederek "Peygamber Allah yolunda kullanılmak üzere fabrika kurmamızı emretti" diyen ve bu yolla dolandırıcılık yapan bir grubun yargılama süreci hakkında konuştu.Aslan, süreci şu sözlerle aktardı:Kendisini Hz. Ali olarak tanıtan sanıkİddianamede, grubun içerisindeki Kuntay Ertok isimli kişinin işi daha da ileri götürerek kendisini Hz. Ali olarak tanıttığı yer aldı. Bir mağdurun ifadesine göre, cemaat sohbetlerinde kendisini bu şekilde tanıtan Ertok’a inanarak yaklaşık 100 bin TL verdiğini ancak parasını geri alamadığını belirttiği öğrenildi. Davanın bir diğer önemli şikayetçisi ise 55 yaşındaki N.C. oldu. Oğlunun ağır hastalığına çare ararken bu yapıyla tanıştığını belirten N.C., dini sohbetler yoluyla kendisinden para istendiğini, evini grup yöneticilerinden Nevzat Kanbur'a devrettiğini anlattı. Kanbur'un bu ev üzerinden kredi çektiği ve borç bittikten sonra evi geri vermediği bilgisi mahkeme kayıtlarına geçti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonrası 7 kişi hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, suçlu bulunan sanıklara 5'er yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezası verirken, diğer sanıkların beraatine hükmetti.Okan Aslan, yaşanan olayların ardından eğitimin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sonlandırdı:

