İstanbul'da Doğubank’ta silahlı çatışma
İstanbul'da bulunan Doğubank iş hanında silahlı çatışma çıktı 08.01.2026, Sputnik Türkiye
Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanında silahlı çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
2026
Ayrıntılar geliyor
