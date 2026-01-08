İstanbul'da Doğubank’ta silahlı çatışma

Türkiye
İstanbul
İstanbul'da bulunan Doğubank iş hanında silahlı çatışma çıktı
Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanında silahlı çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
12:19 08.01.2026
© Twitter/Seda Özen BilgiliDoğubank İşhanı
Doğubank İşhanı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© Twitter/Seda Özen Bilgili
Ayrıntılar geliyor
Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanında silahlı çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
