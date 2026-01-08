Hakkında soruşturma açılan Çorumlu esnaf: Maduro yerine beni alacaklar diye korktum

Biz videoyu çekip yayınladık. Akabinde video sosyal medyada gündem oldu. Allah’tan Maduro’yu aldılar da biz gündemden düştük yoksa beni götüreceklerdi diye şaka yapıyorum. Emniyetten bizi çağırdılar, gidip ifade verdik. Sorulara cevaplar verdim. Savcılık bunu re’sen açmış. Ben elektrikçiyim. Videoyu çektiğim yerde 5 metrekarelik dükkanım var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışıyordum krizden dolayı işler durgundu. Oradan aldığım maaşı hak etmediğimi düşünerek istifa edip elektrik ustası oldum. Onlarla aynı gelenekten gelmiyoruz. Onlar milli görüşten olsaydı ülkeyi bu şekilde yönetmezlerdi. Ben hiçbir zaman hiçbir dönemde böyle bir hal yaşamadım. Medya ünlülerin saç tellerinden bahsediyor ülkenin gerçek gündemi aç ve tokun gündemi