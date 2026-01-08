Hakkında soruşturma açılan Çorumlu esnaf: Maduro yerine beni alacaklar diye korktum
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Çorum’da konuştuğu için hakkında soruşturma başlatılan esnaf Murat Kırçı ve Hakan Tosun’un avukatı Cemal Yüce anlattı oldu.
Çorum’da bir esnaf, yayınladığı bir videoda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ‘siftah yapamıyoruz bize fiş kesmediğimiz için ceza yazıyorsunuz’ ifadeleriyle seslenmişti. Esnaf Murat Kırçı, yayınladığı videonun ardından kendisine ‘yanlış bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma açıldığını duyurmuştu. Kırçı, yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
İstanbul’da bir sokak arasında darp edilerek katledilen Gazeteci ve İklim Aktivisti Hakan Tosun’un Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. ATK raporunun detaylarını ailenin avukatı Cemal Yüce canlı yayında aktardı.
'Ülkenin gerçek gündemi aç ve tokun gündemi'
Çorumlu esnaf Murat Kırçı, şunları söyledi:
Biz videoyu çekip yayınladık. Akabinde video sosyal medyada gündem oldu. Allah’tan Maduro’yu aldılar da biz gündemden düştük yoksa beni götüreceklerdi diye şaka yapıyorum. Emniyetten bizi çağırdılar, gidip ifade verdik. Sorulara cevaplar verdim. Savcılık bunu re’sen açmış. Ben elektrikçiyim. Videoyu çektiğim yerde 5 metrekarelik dükkanım var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışıyordum krizden dolayı işler durgundu. Oradan aldığım maaşı hak etmediğimi düşünerek istifa edip elektrik ustası oldum. Onlarla aynı gelenekten gelmiyoruz. Onlar milli görüşten olsaydı ülkeyi bu şekilde yönetmezlerdi. Ben hiçbir zaman hiçbir dönemde böyle bir hal yaşamadım. Medya ünlülerin saç tellerinden bahsediyor ülkenin gerçek gündemi aç ve tokun gündemi
‘Rapor, bir sokak kavgası olmadığını ortaya koyuyor'
Hakan Tosun’un avukatı Cemal Yüce, şöyle konuştu:
Adli Tıp Raporu aslında otopsi raporu. Bu raporda en çok üzerinde durduğumuz ve iddialarımızı doğrulayan konu şudur. Hakan Tosun’un kafa tasında birden fazla kırık var. Boyun bölgesindeki kemik kırık. Otopsi raporu diyor ki Hakan Tosun’un öldürülme olayı ağır darp sonucunda beynin hasar görmesiyle oluşmuştur. Bu raporu uzmanlara sorduğumuzda bu raporu alıyoruz. Adli Tıp diyor ki önce dosyaları gönderin sonra ölüm raporu çıksın dedi. Dosya tekrar gidip ölüm sebebi netleştirilecek. Ancak otopsi gün gibi ortada. Rapor, bir sokak kavgası olmadığını ortaya koyuyor. Görüntülerle birleştirince sanık savunmaların uydurma olduğu ortaya çıkıyor.