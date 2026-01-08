Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti: ‘Vatandaş denetimsiz fiyat uygulayan şirketlerin önüne atıldı’

“Artık özellikle yurt dışından alışverişlerde anormal paralar ödemek zorunda kalacağız. Son tahlilde artık gümrüksüz alışveriş yok. 30 Euro sınırı vardı, o da kaldırıldı. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz diyorsunuz, bu limiti kaldırıp böyle bir duvar örüyorsanız yurt dışında 10 dolar olan ürünü biz burada 2 bin 500 liradan satın alıyoruz. Göz göre göre vatandaşı ülke içerisinde denetimsiz fiyat politikası uygulayan şirketlerin önüne atıyorsunuz. İş dünyasına bakıyorum çok memnunlar. Her şey karlılık değil. Verilere göre yurt dışı alışverişler 2024’te 218 milyar liraya ulaşmış durumda. 2025’in ilk 11 ayında ise bu rakamın 328 milyar liraya yükseldiğini görüyoruz. Yüzde 50’lik bir artıştan bahsediyoruz. Bunlar tesadüf mü? Enflasyondaki düşüş hızının yavaş yavaş patinaj yapmaya başladığı ihtimali ortaya çıkıyor. Hedeflenen enflasyonla karşı karşıya kaldığımız enflasyon verilerini hep birlikte görüyoruz. Karar alıcılar da görüyor. Kayıt dışı ekonomiyi frenlemek, nakit dolaşımını azaltmak, talebin azalmasını sağlamak ve vergi tabanını genişletmek için bu adımlar atılıyor. Hükümet enflasyonla mücadelede yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor”