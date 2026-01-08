Türkiye
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray -Fenerbahçe derbisin Halil Umut Meler yönetecek. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin hakemi Halil Umut Meler oldu.Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin hakemleri belirlendi. 10 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler oldu. TFF'den yapılan açıklamada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün oldu.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

18:15 08.01.2026 (güncellendi: 18:26 08.01.2026)
Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray -Fenerbahçe derbisin Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin hakemi Halil Umut Meler oldu.
Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin hakemleri belirlendi. 10 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler oldu. TFF'den yapılan açıklamada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün oldu.
