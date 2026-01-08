https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/galatasaray---fenerbahce-derbisinin-hakemi-halil-umut-meler-oldu-1102594301.html
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin hakemi Halil Umut Meler oldu.Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin hakemleri belirlendi. 10 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler oldu. TFF'den yapılan açıklamada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün oldu.
2026
18:15 08.01.2026 (güncellendi: 18:26 08.01.2026)
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin hakemi Halil Umut Meler oldu.
Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin hakemleri belirlendi. 10 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler oldu. TFF'den yapılan açıklamada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün oldu.