Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray -Fenerbahçe derbisin Halil Umut Meler yönetecek. 08.01.2026

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin hakemi Halil Umut Meler oldu.Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin hakemleri belirlendi. 10 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler oldu. TFF'den yapılan açıklamada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün oldu.

