Dünyada yaşananların yapay zekaya yansımaları
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, dünyanın içinden geçtiği durumların yapay zekaya... 08.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya saldırının ardından yaptığı açıklamada, bu adımın Çin ile ilişkiler açısından bir sorun yaratmayacağını, aksine Çin’in süreçten daha fazla petrol temin edeceğini öne sürdü. Ancak sahadaki tablo, çok daha karmaşık bir yapıyı gösteriyor.Gazeteci Serhat Ayan, ABD’nin Venezuela saldırısının yapay zekaya yansımalarını Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında anlattı. Ayan, şöyle aktardı:
16:59 08.01.2026
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, dünyanın içinden geçtiği durumların yapay zekaya olan yansımaları oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya saldırının ardından yaptığı açıklamada, bu adımın Çin ile ilişkiler açısından bir sorun yaratmayacağını, aksine Çin’in süreçten daha fazla petrol temin edeceğini öne sürdü. Ancak sahadaki tablo, çok daha karmaşık bir yapıyı gösteriyor.
Gazeteci Serhat Ayan, ABD’nin Venezuela saldırısının yapay zekaya yansımalarını Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında anlattı. Ayan, şöyle aktardı:
“Washington ülkelere madenleri Çin’e değil bize satın diye baskı yapmaya başladı. Yapay zeka veri merkezlerinin enerji açlığı var, hatta fosil yakıtların ömrünü uzattı. Yapay zeka o kadar çok enerji istedi ki fosil yakıtlardan kurtulamadık. Amerika, Venezuela ve Guena petrollerini Çin’e kaptırmamak için bölgedeki siyasi rejimlerle pragmatik ve zorlayıcı ilişkiler kuruyor. Enerji bağımsızlığı için kıtasal enerji ağı kurmak istiyor. Amerika, yapay zeka donanım üretimini Asya’dan çekip Kuzey Amerika’ya taşımaya çalışıyor. Amaç, olası bir Çin-Tayvan savaşında yapay zeka gelişiminin durmasını engellemekmiş. Meksika zaten bu ucuz iş gücüyle yeni tedarik zincirinin de merkezi haline dönüşmüş oluyor. Latin Amerika liderlerinin zor durumda olduğunu görüyoruz. Amerika diyor ki, ‘Ya bizimle olacaksın ya da olmayacaksın’. İşte dünya böylesi korkunç durumların içinden geçerken yapay zekaya yansımalarını da anlatmaya devam ediyoruz”
