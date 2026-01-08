Ceyhun Bozkurt: ABD, yalanlarla kurulu iddianame ile Venezuela’nın seçilmiş devlet başkanını kaçırdı

Blue Mental isimli iki kişi bir dosya hazırlıyor. Dosyanın başlığı, ‘Venezuela’daki eski Amerikan Büyükelçisi, eski CIA yetkilieriyle birlikte darbe planlamasını finanse ediyor’ Bakın Maduro ve Venezuela’ya yönelik saldırıdan bir hafta önce yazıyor. Eski Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela Büyükelçisi James Jimmy Story, Venezuela’da CIA’in eski İstasyon Şefi Enrique Rick de la Torre ile beraber bir yapılanma oluşturuyor. Juan Cruz da bu işin içinde. O da CIA’in eski Latin Amerika Direktörü. Şirketler kuruyorlar, finans yapılanmalarıyla bağlantılar kuruyorlar. Şirketler üzerinden Venezuela’ya giriş yapıyorlar. Lobi şirketleri oluşturuyorlar. Belli bir ağ oluşturarak Venezuela’ya sermaye girişi sağlıyorlar. Latin Amerika’daki CIA istasyonlarından da besleniyorlar, yayınlardan da besleniyorlar. Bu ağ üzerinden kriptolara ulaşıyor ya da kendileri ajanlaştırıyor. Bununla Venezuela’yı ağ gibi sararak finansman gerçekleştirerek birilerine para aktararak, Venezuela devletine sızan kişilerle sistemi bu duruma getiriyorlar. Bu yazının tamamı The Grey Zone sitesinden okuyabilirsiniz. Korkunç bir ağ. Tamamen bir yalan üzerine kurulmuş. Venezuela’da ‘Güneşler Karteli’ olarak çevrilen kişi için ABD’nin hazırladığı iddianame kabul edildi. Terörizmle mücadele kapsamına sokuldu. Kartelin ismi 37 kez geçiyor. Maduro için hazırlanan iddianamede ‘Güneşler Karteli’ iki kere geçiyor. ABD, ‘Güneşler Karteli’nin olmadığını da deklare etmiş oluyor. Irak’ta kitle imha silahları var diyerek yalanı piyasaya sürdüler ve Irak’a girdiler. Aynısını yaptılar. Yalanla propoganda yaptılar. Bu yalanlar üzerinde gidip Venezuela’nın seçilmiş devlet başkanını kaçırdılar.