Barış Zeren: Miranda'nın Osmanlı'dan destek istediği 'tek devlet' hayaline Monroe Doktrini engel oldu

Miranda, Latin Amerika halklarını birleştirme projesine hem siyasi bir model hem de uluslararası destek aramak için dünyayı geziyordu. 1780’lerde yolu Osmanlı İmparatorluğu’na da düştü.

İspanyollarla rekabet halinde olan Osmanlı’yı, bu birleşik devlet projesine lojistik ve siyasi destek sağlayabilecek bir güç olarak görüyordu. Rusya ve Avrupa seyahatlerini de kapsayan bu arayışın temelinde, Mississippi Nehri’nden Ümit Burnu’na kadar uzanacak büyük bir Amerikan-Latin birliği kurma hayali vardı.