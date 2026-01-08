Ali Çağatay: Merkantilist döneme geri dönüyoruz

Cumhurbaşkanlığı kararıyla vatandaşlar yurt dışından getirtecekleri 30 euro altındaki kargolar için gümrük vergisi ödemiyorlardı. Yayımlanan kararla bu durum ortadan kalktı. Artık 50 centlik bir ürün bile getirseniz vergisini ödeyeceksiniz. Hükümet bunun gerekçesini 'ithalat cennetine dönüşen ülkenin önünü kesmek' olarak sunuyor ancak gümrük vergileriyle bu sorunun çözüleceğine inanmıyorum.

Bir ürün Türkiye'de üretilmiyorsa, vergisi ne olursa olsun vatandaş onu almak zorunda kalacak. Devlet de lamba yerine kandil yakamayacak olan vatandaştan bu vergiyi tahsil edecek. Amaç ithalatı kesmek değil, devletin kasasına para sokmaktır.