Ali Çağatay: Merkantilist döneme geri dönüyoruz
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yurt dışından yapılan internet alışverişlerinde uygulanan gümrük muafiyeti kaldırıldı. Daha önce 30 Euro... 08.01.2026
2026-01-08T09:14+0300
2026-01-08T09:14+0300
2026-01-08T09:14+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, yurt dışından getirilen ürünlerdeki vergi muafiyetinin kaldırılması hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Merkantilist döneme geri dönüyoruzTicaretin evrimini anlatan Çağatay, dünkü kararı şu tarihsel perspektifle ele aldı:İş dünyasının yerli üretimi teşvik etmek istemesinin doğal olduğunu belirten Çağatay, ancak üretim altyapısı kurulmadan getirilen vergilerin sadece tüketiciye yük bindireceğini ifade etti:
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Ali Çağatay: Merkantilist döneme geri dönüyoruz
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yurt dışından yapılan internet alışverişlerinde uygulanan gümrük muafiyeti kaldırıldı. Daha önce 30 Euro altındaki siparişler için tanınan vergi muafiyetinin sona ermesiyle birlikte, artık en düşük tutarlı kargolardan dahi gümrük vergisi alınacak.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, yurt dışından getirilen ürünlerdeki vergi muafiyetinin kaldırılması hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Cumhurbaşkanlığı kararıyla vatandaşlar yurt dışından getirtecekleri 30 euro altındaki kargolar için gümrük vergisi ödemiyorlardı. Yayımlanan kararla bu durum ortadan kalktı. Artık 50 centlik bir ürün bile getirseniz vergisini ödeyeceksiniz. Hükümet bunun gerekçesini 'ithalat cennetine dönüşen ülkenin önünü kesmek' olarak sunuyor ancak gümrük vergileriyle bu sorunun çözüleceğine inanmıyorum.
Bir ürün Türkiye'de üretilmiyorsa, vergisi ne olursa olsun vatandaş onu almak zorunda kalacak. Devlet de lamba yerine kandil yakamayacak olan vatandaştan bu vergiyi tahsil edecek. Amaç ithalatı kesmek değil, devletin kasasına para sokmaktır.
Merkantilist döneme geri dönüyoruz
Ticaretin evrimini anlatan Çağatay, dünkü kararı şu tarihsel perspektifle ele aldı:
Takas ticareti bittikten sonra ülkeler merkantilist dönemin başında gümrük hadleri geliştirdiler. Daha sonra büyük devletler, gümrük vergilerinin ötesinde 'standardizasyon' denilen yöntemi buldular. Yani 'şu standartta üretilmeyen malı ülkeme sokmam' diyerek vergiden daha güçlü bir koruma sağladılar. Türkiye ancak Gümrük Birliği ile bu standartlara dahil olabildi.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı bu kararname ise bizi tam başa, merkantilist dönemin başına götürüyor. Herkesin birbirine gümrük uyguladığı bir dünyada, kendi üretimini yapamayan ama vergi koymakta şahinleşen bir yapıya dönüyoruz.
İş dünyasının yerli üretimi teşvik etmek istemesinin doğal olduğunu belirten Çağatay, ancak üretim altyapısı kurulmadan getirilen vergilerin sadece tüketiciye yük bindireceğini ifade etti:
Oturup o ürünü kendimiz yapabiliriz ama yapmıyoruz. Yapmadığımız gibi, yurt dışından online yolla getirilecek ürünlere sıfırdan itibaren vergi uyguluyoruz. İleride bunun sakıncalarını çok net göreceğiz. Yerli alternatifi olmayan her üründe vatandaş mecburen daha fazla para ödeyecek ve devlet bu zorunluluktan vergi kazanacak. Bu durumun üretim teşvikiyle bir ilgisi yok.