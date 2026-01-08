ABD'den petrol için ‘süresiz’ dayatma, Venezuela'nın kaynakları ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/abdden-petrol-icin-suresiz-dayatma-venezuelanin-kaynaklari-ne-kadar--1102587403.html

ABD Başkanı Donald Trump, Karakas yönetiminin Washington’a 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini söyledi.Trump, ABD’nin Venezuela’daki kararlara ne kadar süreyle 'dayatmacı şekilde yön vereceğine' dair bir takvim vermeyi reddetti. Bu da ABD’nin müdahalesininyıllar sürebileceğine işaret etti.Trump, The New York Times tarafından aktarılan sözlerinde, “Bunu yalnızca zaman gösterecek” dedi. Bunun aylar mı, bir yıl mı yoksa daha uzun bir süre mi anlamına geldiği sorulduğunda ise, “Çok daha uzun olacağını söyleyebilirim” yanıtını verdi.Trump ayrıca Venezuela’yı, ‘gerekli olduğunu düşündükleri her şeyi bize verdikleri’ için övdü ve 1976 yılında petrol sektörünün millileştirilmesine atıfta bulunarak, “Yıllar önce petrolü bizden aldılar” iddiasında bulundu.Venezuela’nın hangi kaynakları var?Venezuela, 2023 itibarıyla 303 milyar varil olarak tahmin edilen kanıtlanmış petrol rezervleriyle dünyada ilk sırada yer alıyor. Venezuela ayrıca doğalgaz rezervleri açısından dünyada dokuzuncu sırada bulunuyor ve Latin Amerika’daki en büyük resmi altın rezervlerine sahip ülke konumunda.Dünya genelinde merkez bankalarının altın varlıklarını izleyen Dünya Altın Konseyi’ne göre Venezuela’nın altın rezervleri yaklaşık 161.2 ton düzeyinde ve bugünkü piyasa değerleriyle 23 milyar doların üzerinde.Ülkenin, henüz işletilmemiş en büyük altın kaynaklarından bazılarına sahip olduğuna da inanılıyor, ancak bu alandaki resmî veriler güncelliğini yitirmiş durumda.Petrol fiyatları yükseldiABD’de ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde bir düşüş yaşanmasının ardından petrol fiyatları hafif yükseldi.Yatırımcılar, Venezuela’daki gelişmeleri takip ederken vadeli işlemlere yöneldi.Her iki gösterge de çarşamba günü üst üste ikinci günde yüzde 1’den fazla değer kaybetmişti.Piyasa katılımcıları, bu yıl küresel arzın bol olmasını bekliyor.

