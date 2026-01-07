https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/valiler-kararnamesi-resmi-gazetede-19-ile-yeni-atama-7-vali-merkeze-cekildi-1102540399.html
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de: 19 ile yeni atama, 7 vali merkeze çekildi
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de: 19 ile yeni atama, 7 vali merkeze çekildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. 07.01.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Merkeze çekilen valiler arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri Yalova Valisi Hülya Kaya oldu. Çağatay, Yalova'da yaşanan terör saldırısını hatırlatarak şunları söyledi:'21 yıllık vali Hüseyin Aksoy’dan vazgeçildi'Kararnamede Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un merkeze çekilmesi, Çağatay tarafından "şaşırtıcı" bir gelişme olarak nitelendirildi. Aksoy'un valilik kariyerine dair şu bilgileri paylaştı:Yeni atanan valiler arasında AFAD kökenli isimlerin yoğunluğuna dikkat çeken Çağatay, hükümetin yönetim stratejisini şöyle yorumladı:Kararname ile Atanan Yeni Valilerin Tam ListesiKararname kapsamında 19 ile atanan valiler şunlardır:Görevden Alınan (Merkeze Çekilen) ValilerMülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen eski valiler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Bugün yayımlanan kararname ile 7 vali merkeze çekildi ve 19 valiliğin görevinde değişiklik oldu. Eskiden bu kararları tahmin etmek daha mümkündü, şimdi ise kararlar genellikle tek elden çıktığı için arka planı kestirmek güçleşebiliyor.
Merkeze çekilen valiler arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri Yalova Valisi Hülya Kaya oldu. Çağatay, Yalova'da yaşanan terör saldırısını hatırlatarak şunları söyledi:
Yalova’da IŞİD saldırısı sonucu 3 polisimiz şehit olmuştu. Teröristlerin yaklaşık 6 saat boyunca güvenlik güçleriyle çatıştığı bir kentten bahsediyoruz. Yalova Valisi'nin o gün görevden alınması gerekiyordu. Sadece valinin değil; emniyet müdürünün, istihbarat müdürünün ve jandarma komutanının da görevden alınması lazımdı.
Şimdilik valiyle idare ediyoruz ama bu bile önemli bir gelişme. Kadınların toplumsal hayatta yer almasından mutluluk duyuyoruz ancak Yalova Valisi maalesef başarısız bir sınav verdi. Bu başarısızlığı canımızla ödedik.
'21 yıllık vali Hüseyin Aksoy’dan vazgeçildi'
Kararnamede Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un merkeze çekilmesi, Çağatay tarafından "şaşırtıcı" bir gelişme olarak nitelendirildi. Aksoy'un valilik kariyerine dair şu bilgileri paylaştı:
Hüseyin Aksoy dikkatimi çeken bir isim; tam 21 yıldır aralıksız valilik yapıyor. Büyük, küçük, ortanca birçok ilde görev aldı ve valilik için adeta biçilmiş kaftandı.
21 yıl sonra kendisinden vazgeçilmesi muhtemelen valilik performansıyla ilgili değildir. Arka planda birileriyle takışmış veya birilerini kırmış olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı da muhtemelen o kişileri kıramayıp bu kararı vermiş olabilir.
Yeni atanan valiler arasında AFAD kökenli isimlerin yoğunluğuna dikkat çeken Çağatay, hükümetin yönetim stratejisini şöyle yorumladı:
Yeni atanan valilere baktığımızda AFAD’dan çok sayıda ismin devşirildiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, afet yönetimi ve koordinasyon merkezindeki deneyimlerin bir kenti yönetmek için yeterli olacağını düşünüyor. Oradaki kriz yönetim başarısını mülki idareye yansıtmak istiyorlar.
Kararname ile Atanan Yeni Valilerin Tam Listesi
Kararname kapsamında 19 ile atanan valiler şunlardır:
Mehmet Fatih Çiçekli:
Ardahan Valisi
Mustafa Fırat Taşolar:
Iğdır Valisi
Cahit Çelik:
Bingöl Valisi
Mustafa Koç:
Giresun Valisi
Hayrettin Çiçek:
Karaman Valisi
Ahmet Hamdi Usta:
Yalova Valisi
Tahir Şahin:
Trabzon Valisi
Mehmet Makas:
Düzce Valisi
Mehmet Fatih Serdengeçli:
Osmaniye Valisi
Erdinç Yılmaz:
Eskişehir Valisi
Yavuz Selim Köşker:
Denizli Valisi
Mustafa Yavuz:
Adana Valisi
Murat Duru:
Aksaray Valisi
Ömer Kalaylı:
Kilis Valisi
Hüseyin Engin Sarıibrahim:
Kırıkkale Valisi
Oktay Çağatay:
Karabük Valisi
Nedim Akmeşe:
Çankırı Valisi
Hüseyin Çakırtaş:
Çanakkale Valisi
Önder Bozkurt:
Ağrı Valisi
Görevden Alınan (Merkeze Çekilen) Valiler
Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen eski valiler:
Selçuk Aslan:
Düzce Valisi
Ercan Turan:
Iğdır Valisi
Mehmet Ali Kumbuzoğlu:
Aksaray Valisi
Hülya Kaya:
Yalova Valisi
Hüseyin Aksoy:
Eskişehir Valisi
Ömer Faruk Coşkun:
Denizli Valisi
Aziz Yıldırım:
Trabzon Valisi