Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de: 19 ile yeni atama, 7 vali merkeze çekildi

Yalova’da IŞİD saldırısı sonucu 3 polisimiz şehit olmuştu. Teröristlerin yaklaşık 6 saat boyunca güvenlik güçleriyle çatıştığı bir kentten bahsediyoruz. Yalova Valisi'nin o gün görevden alınması gerekiyordu. Sadece valinin değil; emniyet müdürünün, istihbarat müdürünün ve jandarma komutanının da görevden alınması lazımdı.

Şimdilik valiyle idare ediyoruz ama bu bile önemli bir gelişme. Kadınların toplumsal hayatta yer almasından mutluluk duyuyoruz ancak Yalova Valisi maalesef başarısız bir sınav verdi. Bu başarısızlığı canımızla ödedik.