‘Maduro ve Venezuela konusunda kesilen ahkamlar, liberal budalalıklar içeriyor’

“Rodriguez’i, Maduro’nun Batı ile ilişkileri düzeltmek için yanına çektiği bir karakter olarak düşündüm. Batı ile ilişkileri toparlayabileceğine inanılan bir karakter. Trump’ın ilk açıklaması ‘Rodriguez ile anlaştık’ yönündeydi. Rodriguez ise bunun tam tersinde konuşarak ‘Venezuela’nın bağımsızlığının korunacağını’ söyledi. Kesin çıkarımlar için elimizde veri yok ama Venezuela ordusundan gelen açıklamalar ve sokaktaki tepkilere bakılınca yumuşak bir hat çizmeyi düşünen Rodriguez’e Venezuela’nın içinden izin çıkması biraz güç gibi duruyor. Batı dünyası hemen harekete geçti, Venezuela petrolünü işlemek için ülkeye gittikleri söyleniyor. Bu da gerçekçi değil. Venezuela petrolü karlı değil. Fazlasıyla derinlikte yer alıyor ve çıkarması, işlemesi yüksek maliyetli bir petrol. 2010’ların ardından petrol fiyatlarının düşmesiyle Venezuela’nın kısmen sıkıntıya girmesinin ardında yatan şey buydu. Venezuela’nın tek bir üretim kaynağı var o da petrol. ‘Bolivarcılar ülkeyi 20 yılda niye toplayamadı?’ denileblir. Bunun haklı tarafları var. Chavez Marksist değildi örneğin koşullar onu bağımsız kalabilmek için sosyalizme doğru açılmaya zorladı. Chavez seçilmiş bir isim. 1999’da göreve başlayan Chavez’e 2002’de gerçek bir darbe yapıldı. Halk desteği ve Küba’nın müdahaleleri ile ABD destekli darbe 48 saat içinde püskürtüldü. Chavez’in önünde iki seçenek vardı. Muazzam bir yoksulluk vardı, sadece 72 tane doktorun olduğu bir ülkeydi. Nüfusun yüzde 90’ı saclardan yapılmış dairelerde yaşıyordu. Chavez yoksullara yönelik gıda, sağlık, beslenme programları uyguladı. Birinci destekçisi Küba idi. Küba Venezuela’ya ilk elde 30 bin doktor gönderdi. Bu Küba’nın nüfusuna kıyasla muazzam bir sayı. Türkiye şu an bir kentine 30 bin doktor koyabilecek durumda değil. Küba bir yandan da birçok insanı götürüp tıp eğitimi aldırdı. Her köye bir sağlık tesisi, okul açılması için çalışmalar yapıldı ve pek çoğuna açıldı. Petrolle gelen para, muazzam bir sefaletin içinde olan ülkenin kalkınması için kullanıldı. Sonrasında bir dizi ‘hata’ yapıldı. Chavez, işçi sınıfı ve köylüye dayanan bir yönetim yerine kendi burjuvazisini yaratma yöntemi seçti. Bu hatayı Maduro da devam ettirdi. Ben bu hattın yanlış olduğunu düşünüyorum ancak Türkiye’den daha büyük hataların yapıldığını düşünmüyorum. Bir yandan yoksulluğu bastırmak bir yandan da sanayi adımları atmaya çalıştıkları bir dönemi denediler. Ancak petrol fiyatları birden geri çekildi ve ABD ambargolar uyguladı. Chavez bir yandan Latin Amerika’daki müttefikleriyle ortak bir dünya kurmaya çalışıyordu.”