Maduro ve dezenformasyon savaşı
Sputnik Türkiye
07.01.2026
2026-01-07T15:52+0300
2026-01-07T15:52+0300
2026-01-07T15:59+0300
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD tarafından düzenlenen operasyonla kaçırılmasının ardından çok sayıda yapay zeka görseller üretildi. Gazeteci Serhat Ayan, dünyada başlayan yapay zeka destekli dezenformasyon fırtınasında, bazı uluslararası haber kaynaklarının dahi görselleri doğrulatmadan kullandığını belirtti.Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi programında dezenformasyon savaşını şöyle anlattı:
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Serhat Ayan
15:52 07.01.2026 (güncellendi: 15:59 07.01.2026)
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, Maduro’nun kaçırılması sonrası gerçekleşen dezenformasyon dalgası oldu.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD tarafından düzenlenen operasyonla kaçırılmasının ardından çok sayıda yapay zeka görseller üretildi. Gazeteci Serhat Ayan, dünyada başlayan yapay zeka destekli dezenformasyon fırtınasında, bazı uluslararası haber kaynaklarının dahi görselleri doğrulatmadan kullandığını belirtti.
Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi programında dezenformasyon savaşını şöyle anlattı:
“Madoru’yu Amerika’ya kaçırdılar ve dünyada yapay zeka destekli dezenformasyon fırtınası başladı. Paralı askerler geldiler ve operasyonla Maduro’yu devirmeye çalıştılar iddiaları devam ederken sosyal medya gerçeği kurgudan ayırt etmenin imkansız olduğu bir savaş alanı yarattı. Raporlara göre son 48 saat içinde internete düşen, Maduro’yu kelepçeli bir kıyafet içinde hücrede gösteren fotoğrafların tamamı yapay zeka üretimi fotoğraflar. İnsanlardaki gerçeklik algısı da böylece kırıldı. Venezuela halkı değil, uluslararası bazı haber kaynakları bile bunu doğrulatmadan kullanmış. Uzmanlar görüntülerin insanları sokağa döküp gerçek çatışmaları tetikleyebileceğini vurguluyor. Bu da kriz anlarında paniği yönetmeyi imkansız hale getirebiliyor. Gerçeğin eğilip bükülmesi aslında yapay zekaya gerek olmadan da yapılabiliyor. Örneğin Amerika’nın “Biz devlet başkanını almadık, uyuşturucu bağlantısı sahibini aldık” diyor. Kim burada gerçeği büküyor, tartışılır. Burada gerçeği sadece yapay zeka görsellerle değil bir devlet başkanını yatak odasından başka bir ülkenin aldırmasıyla da büküyorsunuz. Burada kaosun mimarı kim diye baktığımızda yine altından Amerikan olayları çıkıyor.”