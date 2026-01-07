Maduro ve dezenformasyon savaşı

“Madoru’yu Amerika’ya kaçırdılar ve dünyada yapay zeka destekli dezenformasyon fırtınası başladı. Paralı askerler geldiler ve operasyonla Maduro’yu devirmeye çalıştılar iddiaları devam ederken sosyal medya gerçeği kurgudan ayırt etmenin imkansız olduğu bir savaş alanı yarattı. Raporlara göre son 48 saat içinde internete düşen, Maduro’yu kelepçeli bir kıyafet içinde hücrede gösteren fotoğrafların tamamı yapay zeka üretimi fotoğraflar. İnsanlardaki gerçeklik algısı da böylece kırıldı. Venezuela halkı değil, uluslararası bazı haber kaynakları bile bunu doğrulatmadan kullanmış. Uzmanlar görüntülerin insanları sokağa döküp gerçek çatışmaları tetikleyebileceğini vurguluyor. Bu da kriz anlarında paniği yönetmeyi imkansız hale getirebiliyor. Gerçeğin eğilip bükülmesi aslında yapay zekaya gerek olmadan da yapılabiliyor. Örneğin Amerika’nın “Biz devlet başkanını almadık, uyuşturucu bağlantısı sahibini aldık” diyor. Kim burada gerçeği büküyor, tartışılır. Burada gerçeği sadece yapay zeka görsellerle değil bir devlet başkanını yatak odasından başka bir ülkenin aldırmasıyla da büküyorsunuz. Burada kaosun mimarı kim diye baktığımızda yine altından Amerikan olayları çıkıyor.”