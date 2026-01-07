https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/kpss-yerlestirme-sonuclari-aciklandi--1102544353.html
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS/2025/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
11:22 07.01.2026 (güncellendi: 11:23 07.01.2026)
ÖSYM Başkanlığı, KPSS/2025/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KPSS sonuçları nereden öğrenilir?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
KPSS sonuçlarına nereden bakılacak?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sonuçlar, saat 11.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.