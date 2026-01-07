Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/kpss-yerlestirme-sonuclari-aciklandi--1102544353.html
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
ÖSYM Başkanlığı, KPSS/2025/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T11:22+0300
2026-01-07T11:23+0300
türki̇ye
kpss
ösym
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099138748_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_94122582eee93c4d7b7f3c9d5cd771f3.jpg
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KPSS sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.KPSS sonuçlarına nereden bakılacak? Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.Sonuçlar, saat 11.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099138748_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b1161999b9e98b9d078c6fb904973cd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kpss sonuçları, kpss açıklandı mı, kpss 2025 açıklandı, kpss sonuçlarına nereden bakılır, kpss
kpss sonuçları, kpss açıklandı mı, kpss 2025 açıklandı, kpss sonuçlarına nereden bakılır, kpss

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

11:22 07.01.2026 (güncellendi: 11:23 07.01.2026)
© AAKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AA
Abone ol
ÖSYM Başkanlığı, KPSS/2025/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KPSS sonuçları nereden öğrenilir?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS sonuçlarına nereden bakılacak?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Sonuçlar, saat 11.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала