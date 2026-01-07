https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/ibrahim-gullu-mesele-para-degil-haksizliga-karsi-durmaktir-1102550481.html
İbrahim Güllü: Mesele para değil, haksızlığa karşı durmaktır
İbrahim Güllü: Mesele para değil, haksızlığa karşı durmaktır
Sputnik Türkiye
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T13:39+0300
2026-01-07T13:39+0300
2026-01-07T13:39+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
haberler
bedri usta
ticaret bakanlığı
tüketici konfederasyonu
tükonfed
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Bedri Usta'nın fahiş fiyatları ve eleştirilerine verdiği yanıtı değerlendiren TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, tüketicilere haksız alınan ücretlere karşı yasal haklarını kullanmaları çağrısında bulundu.İbrahim Güllü, harcama fişini bizzat incelediğini belirterek şu detayları paylaştı:'Tüketicinin her zaman şikayet hakkı vardır'Restoran sahibinin, eleştiride bulunan tüketicinin takipçi sayısını az bularak verdiği yanıta sert tepki gösteren Güllü, bu durumu "güç zehirlenmesi" olarak nitelendirdi:Ticaret Bakanlığı'nın kuver ve servis ücreti gibi uygulamalara son verdiğini hatırlatan İbrahim Güllü, bu tür ek ücretlerin fiyatları etkileme suçu kapsamına girebileceğini vurguladı:Tüketicilere çağrı: "1 TL bile olsa itiraz edin"Tüketicilerin karşılaştıkları haksızlıklara karşı duyarsız kalmaması gerektiğini ifade eden Güllü, yasal yollara başvurma konusunda şu tavsiyelerde bulundu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye, haberler, bedri usta, ticaret bakanlığı, tüketici konfederasyonu, tükonfed, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, haberler, bedri usta, ticaret bakanlığı, tüketici konfederasyonu, tükonfed, radyo sputnik, radyo, radyo
İbrahim Güllü: Mesele para değil, haksızlığa karşı durmaktır
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Bedri Usta'nın fahiş fiyatları ve eleştirilerine verdiği yanıtı değerlendiren TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, tüketicilere haksız alınan ücretlere karşı yasal haklarını kullanmaları çağrısında bulundu.
İbrahim Güllü, harcama fişini bizzat incelediğini belirterek şu detayları paylaştı:
Tüketicimiz bir lahmacun ve çorba yiyor, sonuçta 3 bin 600 TL’lik bir hesap geliyor. 400 TL’lik vale ücretini de eklediğinizde iki kişilik bir akşam yemeği 4 bin TL’ye mal oluyor.
Fişe baktığımızda az mercimek çorbasının 380 TL, lahmacunun 290 TL olduğunu görüyoruz. Ayrıca hesapta yüzde 10’luk bir kuver ücreti yansıtılmış. Tüketici bu duruma sosyal medyada haklı olarak tepki gösterdi.
'Tüketicinin her zaman şikayet hakkı vardır'
Restoran sahibinin, eleştiride bulunan tüketicinin takipçi sayısını az bularak verdiği yanıta sert tepki gösteren Güllü, bu durumu "güç zehirlenmesi" olarak nitelendirdi:
Bir işletmecinin tüketiciye 'senin takipçi sayın az, sen kimsin ki?' diyerek yaklaşması son derece etik dışı ve saygısızca bir tutumdur. Tüketicinin her zaman şikayet ve eleştiri hakkı vardır.
Firmalar bu şikayetleri birer gelişim fırsatı olarak görmelidir. Eğer işletmeci bu eleştiriyi alıp teşekkür etseydi muhteşem bir nezaket örneği olurdu; ancak o, üstten bakmayı tercih etti. Sosyal medya tepkileri sonrası gelen özrün ise samimi değil, ticari kaygılarla yapıldığını düşünüyorum.
Ticaret Bakanlığı'nın kuver ve servis ücreti gibi uygulamalara son verdiğini hatırlatan İbrahim Güllü, bu tür ek ücretlerin fiyatları etkileme suçu kapsamına girebileceğini vurguladı:
Restoran sahibi paşa gönlüne göre yüzde 10 kuver ücreti belirliyor. Bu bir haksız kazançtır. Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde fiyatları etkileme suçu vardır. Bir işletme bunu yaptığında yanındaki de aynısını yapmak istiyor ve tüketicinin ödememesi gereken paralar bir anda piyasa geneline yayılıyor. Tüketici hakem heyetlerine başvurulduğu takdirde bu ücretlerin iadesi yönünde kararlar çıkmaktadır.
Tüketicilere çağrı: "1 TL bile olsa itiraz edin"
Tüketicilerin karşılaştıkları haksızlıklara karşı duyarsız kalmaması gerektiğini ifade eden Güllü, yasal yollara başvurma konusunda şu tavsiyelerde bulundu:
Haksızlıklar 1 TL ile başlar, itiraz edilmediği sürece katlanarak büyür. Tüketicilerimiz adisyonlara dikkatle baksınlar. Eğer kuver ücreti veya etikete aykırı bir fiyat görürlerse e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı’na ve Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunsunlar. Ben 119 TL’lik araç muayene komisyon ücretini bile icra yoluyla geri aldım. Mesele para değil, haksızlığa karşı durmaktır.