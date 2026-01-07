İbrahim Güllü: Mesele para değil, haksızlığa karşı durmaktır

Tüketicimiz bir lahmacun ve çorba yiyor, sonuçta 3 bin 600 TL’lik bir hesap geliyor. 400 TL’lik vale ücretini de eklediğinizde iki kişilik bir akşam yemeği 4 bin TL’ye mal oluyor.

Fişe baktığımızda az mercimek çorbasının 380 TL, lahmacunun 290 TL olduğunu görüyoruz. Ayrıca hesapta yüzde 10’luk bir kuver ücreti yansıtılmış. Tüketici bu duruma sosyal medyada haklı olarak tepki gösterdi.