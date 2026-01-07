https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/guney-amerika-uzmani-soner-abdnin-maduroya-yaptigi-suclama-coktu-1102561801.html

Güney Amerika uzmanı Soner: ABD'nin Maduro'ya yaptığı suçlama çöktü

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun kaçırılmasıyla derinleşen kriz, yalnızca bir ülkenin iç meselesi olmaktan çıkıp Latin Amerika genelini etkileyen yeni bir jeopolitik kırılma hattına dönüştü. Washington yönetiminin uyuşturucu suçlamaları, yargı süreçleri ve petrol sektörü üzerinden yürüttüğü baskı politikaları, ‘emperyal bir güç gösterisi’ olarak değerlendirilirken, yaşananlar ABD’nin bölgeye yönelik uzun süredir devam eden müdahale geleneğini yeniden gündeme taşıdı.ABD Adalet Bakanlığı’nın son iddianamelerinde daha önce yüksek sesle dile getirilen ‘Güneşler Karteli’ suçlamasının yer almaması, Washington’ın Maduro’ya yönelik söylemlerinde ciddi bir gedik açtı.Öte yandan Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Şili başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerinden gelen tepkiler, ABD’nin Venezuela politikasına karşı bölgesel bir eşgüdüm ihtimalini de gündeme taşıdı.Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu Venezuela, Küba ve Nikaragua Ortak Devlet Televizyonu teleSUR’un Türkiye Temsilcisi ve Güney Amerika Uzmanı Yunus Soner oldu. Programda Venezuela’da son durumu anlatan Soner, şunları kaydetti:‘Venezuela’da yönetim ayakta’Soner, Maduro’nun kaçırılmasına rağmen Venezuela’da devlet işleyişinin sürdüğünü belirterek, Meclis’in olağan yasama dönemine başladığını ve yapılan görevlendirmelerle kurumsal sürekliliğin korunduğunu söyledi. Soner, törende verilen birlik görüntüsünün ABD merkezli psikolojik savaşın ‘ayrışma’ söylemlerine karşı bilinçli bir mesaj taşıdığına dikkat çekti:‘ABD Güneşler Karteli iddiasından vazgeçti’Soner, ABD Adalet Bakanlığı’nın iddianamesinde yöneltilen ‘Güneşler Karteli’nin lideri olduğu’ suçlamasının yer almadığını ve Amerikan basınının da bu iddiadan vazgeçildiğini yazdığını söyledi. Soner’e göre uyuşturucu söylemi, Maduro’nun suçluluğunu kanıtlamıyor; ABD kamuoyunu ikna etmeye dönük bir araç olarak kullanılıyor:‘BM uyuşturucu raporları ABD’yi yalanlıyor’BM ve ABD raporlarının Venezuela’nın uyuşturucu trafiğinde belirleyici bir rolü olmadığını ortaya koyduğunu belirten Soner, şunları kaydetti:‘Trump bütün yarım küredeki varlıkların ABD’ye ait olduğunu söylüyor’Soner, Venezuela’ya yönelik yaklaşımın Amerikan emperyalizminin açık bir yansıması olduğunu belirterek, Trump’ın hedefinin kontrolü dışında kalan doğal kaynaklar üzerinde mutlak hâkimiyet kurmak olduğunu söyledi. Soner, BM’den gelen kınamalara rağmen Washington’un tutumunun bu egemenlik anlayışını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti:‘Güney Amerika ülkeleri ABD’ye karşı ortak tavır alabilir’Soner, Venezuela’ya yönelik müdahaleye karşı Meksika, Brezilya, Kolombiya ve diğer bölge ülkelerinden gelen tepkilerin giderek arttığını belirterek, asıl belirleyici unsurun bu çıkışların eşgüdümlü bir tutuma dönüşüp dönüşmeyeceği olduğunu söyledi:‘Chavez ABD’nin yoksul mahallelerine ucuz petrol satıyordu, Venezuela diyaloğa kapalı değil’Güney Amerika Uzmanı Soner, ABD’nin petrol sektöründe özelleştirme ve mülkiyet taleplerinin Bolivarcı hükümet açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Soner, Caracas’ın geçmişte olduğu gibi bugün de egemenlik ve ulusal hukuk temelinde ABD ile diyaloğa açık olduğunu, bunun bir boyun eğme değil süreklilik taşıyan bir politika olduğunu söyledi:‘Maduro mahkemede dik duruş sergiledi’Soner, Maduro’nun mahkemede kendisini sıradan bir vatandaş değil, Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımlamasının hem siyasi hem de hukuki açıdan kritik olduğunu belirtti. Soner’e göre bu çıkış, diplomatik dokunulmazlık tartışmasını öne çıkarırken, Maduro’nun duruşu mahkeme salonunda ve dışında güçlü bir siyasi mesaj yarattı:

