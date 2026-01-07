https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/deniz-akkayaya-uc-gun-zorlama-hapis-cezasi--1102548767.html

Deniz Akkaya'ya üç gün zorlama hapis cezası

Deniz Akkaya'ya üç gün zorlama hapis cezası

07.01.2026

Ünlü sunucu Seda Akgül'e yönelik koruma kararını ihlal ettiği için iddiasıyla yargılanan Deniz Akkaya hakkında 3 gün zorlama hapis cezası kesinleşti. Mahkemenin kararına uymadıÜnlü sunucu Seda Akgül, Deniz Akkaya hakkında koruma kararı aldırmış ancak Akkaya bu karara uymamıştı. Sosyal medya paylaşımlarında hakaret ve kişilik haklarına saldırı içeren ifadeler kullandığı belirlenen Akkaya hakkında, Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 3 gün zorlama hapis cezası uygulanmasına hükmetti.Deniz Akkaya ise sosyal medya paylaşımlarının koruma kararının kapsamına alınmasının temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle zorlama hapis kararına itirazda bulundu. Ancak Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan itirazı reddetti. Habertürk'ün haberine göre, ret kararı sonrasında verilen zorlama hapis cezası kesinleşti.

