Anagold Maden, İliç'te ölen işçilerin ailelerine 16 milyon TL 'kan parası' teklif etmiş!

Bir ihale var. Yangın Acil Durum Üniteleri yapılması karşılığında Kütahya’da iki ayrı mahallede Tarım Bakanlığı’nın arazileri var. Bir tanesi 10 bin metrekarenin üzerinde diğeri de 5 bin metrekare, bunların rant değeri yüksek. Bunların karşılığında 10 bin 200 metrekarelik kapalı alan Yangın Acil Durum ünitesi yapma ihalesi var. 48 adet ön balkon mutfak kapama ihalesi yapıldığını gördük. Biz de bilgi istedik. Onlar da bu alanın orman içinde olduğunu, acil olarak yangına müdahale edilmesi için yapıldığını söylediler. Biz 48 mutfak kapama ihalesini sorduk. Tamamen yangınları söndürmek için yapılan binadır yanıtı verdiler. Biz de neden burada mutfak var 48 adet diye sorduk. Böyle yazışmalardan sonra oradaki personelin yangınlara hızlı müdahale etmek üzere yapıldığı ifade edildi bize. Ayrı bir ihale daha vardı doğalgaz açma ihalesi. Bölge müdürü buranın sosyal amaçla yapıldığını itiraf etti. Aynı zamanda Ankara’da 23 Ekim 2018 tarihinde Orman Bakanlığı tarafından Beştepe’de Yangın Acil Durum Ünitesi yaptırıldığı haberini aldık. Bunlar 13 katlı 6 bloklu yangın acil durum ünitesi adı altında yaptırılmış 312 tane daireydi. Bürokratların tasarruf tedbirlerine takılmaması için Yangın Acil Durum Ünitesi olarak ifade edilmiş. Biz alanı yerinde inceledik. Beştepe’de gördüğümüz lojmanlardı, sosyal konutlardı. Bunların 6 bloklu 13’er daireden 312 daire yaptığı ifade edilmiş biz gidip saymadık. Yangın Acil Durum Ünitesi adı altında Orman Bakanlığı lüks konut yapmışlar. Biz tekrar aynı alana gittiğimizde Yangın Acil Durum Ünitesi tabelasının kaldırıldığını gördük. Kütahya’da yapılan dört bloğun da Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldığını gördük. Yangın ödeneklerinden 32 tane lüks makam aracı alınmış.