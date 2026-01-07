Anagold Maden, İliç'te ölen işçilerin ailelerine 16 milyon TL 'kan parası' teklif etmiş!
19:20 07.01.2026 (güncellendi: 19:22 07.01.2026)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları İliç faciasında yaşamını yitiren Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız, CHP Parti Meclisi Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz ve Kendine Muhabir adıyla da bilinen Hasan Köksoy’un eşi Tuğba Köksoy oldu.
İliç faciasında yaşamını yitiren Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız, Anagold maden firmasının ‘kan parası’ teklifinin detaylarını anlattı.
CHP Parti Meclisi Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz ise Yangın Acil Durum Ünitesi ile lüks konutların yapıldığı, lüks arabaların alındığı haberi canlı yayında aktardı.
Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan ve Kendine Muhabir ismiyle bilinen Hasan Köksoy’un eşi Tuğba Köksoy, eşinin tutukluluğun birinci ayını değerlendirdi.
‘Bize 16 milyon TL kan parası teklif edildi’
İliç faciasında yaşamını yitiren Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız şunları söyledi:
2024 yılı Temmuz ayında şirket bizi aradı görüşmek istedi biz de gidip görüştük. Bize 16 milyon TL kan parası teklif edildi. Şartlar sunuldu. Davadan vazgeçmemiz istendi. Biz kabul etmedik. Diğer ailelere de teklif edildi onlar kabul etti. Biz kendimiz çok güçsüz ve yalnız hissediyoruz. Hakimin tarafsız olması gerekirken AK Parti Milletvekili ile fotoğrafının olması bizim güvenimizi zedeledi. Ağabeyim Uğur Yıldız, 1 buçuk yıllık evliydi. İliç faciasından 1 hafta sonra eşi bebeğini kaybetti. Biz o kan parasını kabul etseydik vicdanımız ömrümüz boyunca rahatsız olacaktı, ağabeyimize ihanet ettiğimizi düşünürdük.
‘Yangın Acil Durum Ünitesi yerine lüks konutlar yapılmış’
CHP Parti Meclisi Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, şöyle konuştu:
Bir ihale var. Yangın Acil Durum Üniteleri yapılması karşılığında Kütahya’da iki ayrı mahallede Tarım Bakanlığı’nın arazileri var. Bir tanesi 10 bin metrekarenin üzerinde diğeri de 5 bin metrekare, bunların rant değeri yüksek. Bunların karşılığında 10 bin 200 metrekarelik kapalı alan Yangın Acil Durum ünitesi yapma ihalesi var. 48 adet ön balkon mutfak kapama ihalesi yapıldığını gördük. Biz de bilgi istedik. Onlar da bu alanın orman içinde olduğunu, acil olarak yangına müdahale edilmesi için yapıldığını söylediler. Biz 48 mutfak kapama ihalesini sorduk. Tamamen yangınları söndürmek için yapılan binadır yanıtı verdiler. Biz de neden burada mutfak var 48 adet diye sorduk. Böyle yazışmalardan sonra oradaki personelin yangınlara hızlı müdahale etmek üzere yapıldığı ifade edildi bize. Ayrı bir ihale daha vardı doğalgaz açma ihalesi. Bölge müdürü buranın sosyal amaçla yapıldığını itiraf etti. Aynı zamanda Ankara’da 23 Ekim 2018 tarihinde Orman Bakanlığı tarafından Beştepe’de Yangın Acil Durum Ünitesi yaptırıldığı haberini aldık. Bunlar 13 katlı 6 bloklu yangın acil durum ünitesi adı altında yaptırılmış 312 tane daireydi. Bürokratların tasarruf tedbirlerine takılmaması için Yangın Acil Durum Ünitesi olarak ifade edilmiş. Biz alanı yerinde inceledik. Beştepe’de gördüğümüz lojmanlardı, sosyal konutlardı. Bunların 6 bloklu 13’er daireden 312 daire yaptığı ifade edilmiş biz gidip saymadık. Yangın Acil Durum Ünitesi adı altında Orman Bakanlığı lüks konut yapmışlar. Biz tekrar aynı alana gittiğimizde Yangın Acil Durum Ünitesi tabelasının kaldırıldığını gördük. Kütahya’da yapılan dört bloğun da Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldığını gördük. Yangın ödeneklerinden 32 tane lüks makam aracı alınmış.
‘Kızım babasının cezaevinde olduğunu bilmiyor’
Kendine Muhabir ismiyle bilinen Hasan Köksoy’un eşi Tuğba Köksoy şu ifadeleri kullandı:
Pazartesi günü açık görüş vardı. Twitter’da gündem olması nedeniyle tutuluyor. Röportajda hiçbir cümlesi yok sadece mikrofon uzatıyor. Eşimin suçu olsa arkasında durmam ama suçu yok, sadece mikrofon uzattı. Kızım babasının cezaevinde olduğunu bilmiyor. Sokak röportajına gittiğini söylüyorum. Babasına mektuplar yazıyor.