https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/15-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-yolda-suc-orgutleri-cocuklara-sosyal-medyadan-ulasiyor-1102549388.html
15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda: ‘Suç örgütleri çocuklara sosyal medyadan ulaşıyor’
15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda: ‘Suç örgütleri çocuklara sosyal medyadan ulaşıyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, 15 yaş altına sosyal medya yasakları düzenlemesi oldu. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T13:19+0300
2026-01-07T13:19+0300
2026-01-07T13:19+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
yeri ve zamanı
suç örgütü
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifinin Meclis’e getirileceğini duyurdu.Dünyanın pek çok yerinde 16 yaş altına sosyal medya yasaklarının başladığını hatırlatan gazeteci Güçlü Özgan, suç örgütlerinin de aynı yaş aralığındaki çocuklara sosyal medya ve oyunlar üzerinden ulaşabildiğini söyledi.Özgan, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, yeri ve zamanı, suç örgütü, sosyal medya
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, yeri ve zamanı, suç örgütü, sosyal medya
15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda: ‘Suç örgütleri çocuklara sosyal medyadan ulaşıyor’
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, 15 yaş altına sosyal medya yasakları düzenlemesi oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifinin Meclis’e getirileceğini duyurdu.
Dünyanın pek çok yerinde 16 yaş altına sosyal medya yasaklarının başladığını hatırlatan gazeteci Güçlü Özgan, suç örgütlerinin de aynı yaş aralığındaki çocuklara sosyal medya ve oyunlar üzerinden ulaşabildiğini söyledi.
“15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik bir düzenleme gündemde. Aile Bakanı bu ayın sonunu işaret etti. Net olmasa da bazı bilgiler verdi. Sosyal medya platformlarına daha çok sorumluluk yükleneceği ve amacın çocukları her türlü risk ve tehditten korumak olduğu söylendi. Bunun bir yasaklar silsilesine dönüşmemesi şartıyla elbette destekliyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde 16 yaş altına sosyal medya yasağı gündeme gelmişti. Aile Bakanı ayrıca sosyal medya aracılığıyla çocukların nasıl suça yöneldiğine de vurgu yaptı. Örneğin Casperlar iddianamesinde çocukların nasıl iş ve barınma vaadiyle İstanbul’a getirildikleri ve örgütün hücre evlerine yerleştirildiklerini okumuştuk. Casperlar suç örgütünün yöneticilerinin Daltonlar suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 16 yaşında bir çocuğu yine yaşları 16 ve 20 arasında değişen 3 kişiye öldürttüğü tespit edildi. Batıhan K.’nin online oyun sitesinden tanıştığı Casperlar suç örgütü yöneticisi tarafından İstanbul’a çağırıldığı ve cinayet planına dahil edildiği bilgisi iddianamede yer alıyor. Çocuklar çocuklara öldürülüyor ve bu çocuklara oyunlar üzerinden ulaşılıyor”