Yunus Soner: İhanete dair bulgu yok, Venezuela başkanını koruyamadı

Venezuela’nın güvenlik yapısını Türkiye ile karşılaştırmak yanlış olur. Venezuela, Soğuk Savaş’ta cephe ülkesi olmadı, ülkenin darbe geçmişi yok, yıllardır silahlı terör örgütüyle mücadele etmedi, komşularıyla silahlı çatışması olmadı. Dolayısıyla Venezuela’nın askeri güvenlik sistemiyle Türkiye karşılaştırılamaz. Donanım ve hazırlık da karşılaştırılamaz. Venezuela’nın savunma sistemi halk savunması. ‘Amerikalılar gelirse içimize çekineceğiz ve gerillalarla savunacağız’ Maduro’nun güvenlik sistemi de böyle. Korumaları var, sinyal kesiciler var fakat bunların seviyesi bizim alışkın olduğumuz seviyede değil. 2024 yılında seçimlerde mitingine katıldım. Benim için çok şaşırtıcı, inanılmaz bir şey. Madoru bir mahallede miting yapıyor ve siz o mitinge katılırken aranmıyorsunuz. Bu, ülkenin tarihinden gelen bir unsur. ABD’nin özel kuvvetleri malesef bu konuda çok marifetli. Bir yanda ABD ile masaya otururuz diyen bir hükümet, onun karşısında dünyada sabotaj konusunda en sabıkalı apartı karşı karşıya geldi. İçeriden bir ihanete dair hiçbir bulgu yok, tartışmasız başarısızlık var. Başkan korunamadı. Bu tartışmasız bir başarısızlık