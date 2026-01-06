Yunus Soner: İhanete dair bulgu yok, Venezuela başkanını koruyamadı
bölgenin kalbi
Siyaset Bilimci ve Gazeteci Yunus Soner ile Araştırmacı Koray Kamacı, Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Siyaset Bilimci ve Gazeteci Yunus Soner Venezuela’nın güvenlik yapısını ve detaylarını anlattı. Araştırmacı Koray Kamacı ise ABD’nin Venezuela liderini kaçırırken sessiz kalan Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yapılarını eleştirdi.
Venezuela’nın güvenlik prosedürünün Türkiye ile karşılaştırılmasının doğru olmayacağını belirten Siyaset Bilimci ve Gazeteci Yunus Soner, şunları söyledi:
Venezuela’nın güvenlik yapısını Türkiye ile karşılaştırmak yanlış olur. Venezuela, Soğuk Savaş’ta cephe ülkesi olmadı, ülkenin darbe geçmişi yok, yıllardır silahlı terör örgütüyle mücadele etmedi, komşularıyla silahlı çatışması olmadı. Dolayısıyla Venezuela’nın askeri güvenlik sistemiyle Türkiye karşılaştırılamaz. Donanım ve hazırlık da karşılaştırılamaz. Venezuela’nın savunma sistemi halk savunması. ‘Amerikalılar gelirse içimize çekineceğiz ve gerillalarla savunacağız’ Maduro’nun güvenlik sistemi de böyle. Korumaları var, sinyal kesiciler var fakat bunların seviyesi bizim alışkın olduğumuz seviyede değil. 2024 yılında seçimlerde mitingine katıldım. Benim için çok şaşırtıcı, inanılmaz bir şey. Madoru bir mahallede miting yapıyor ve siz o mitinge katılırken aranmıyorsunuz. Bu, ülkenin tarihinden gelen bir unsur. ABD’nin özel kuvvetleri malesef bu konuda çok marifetli. Bir yanda ABD ile masaya otururuz diyen bir hükümet, onun karşısında dünyada sabotaj konusunda en sabıkalı apartı karşı karşıya geldi. İçeriden bir ihanete dair hiçbir bulgu yok, tartışmasız başarısızlık var. Başkan korunamadı. Bu tartışmasız bir başarısızlık
“Dünya büyük bir sömürü düzeni içinde. Venezuela olayının devamı gelecek” diyen Koray Kamacı, şunları söyledi:
Dünyanın gözünün içine baka baka, sömürü düzeninin mimarları çok net bir şekilde ‘ben istediğimi yaparım’ orman kanunları kapsamında Venezuela’nın başkanına operasyon yapıldı. Olacak şey değil. Yatağından alıp basına fotoğraflar servis edildi. Dünya, ABD’nin modern sömürgeci anlayışıyla büyük bir belirsizliğe gidiyor. Dünya, bir devletin başkanının iki dudağı arasında. Terörist de kartel de ilan ediliyorsunuz, bu kadar kolay mı? Dünya bu konuda sınıfta kaldı. BM, AB çok cılız sesler çıkardı. Zaten AB’den de bu beklenirdi. ABD ne yaparsa yapsın AB desteklemek zorunda. Adaletsizliğe karşı mücadele eden Rusya ve Türkiye gibi birkaç devlet kaldı. Amerikan Senatosu’nda Trump oyuna getirildi. Trump’ta tüccar zihniyeti var. Modern Haçlı zihniyeti bugün de ‘Toprağın üstündekiler ölür altındakiler bize kalır’ düşüncesi devam ediyor. Dünya büyük bir sömürü düzeni içinde. Venezuela olayının devamı gelecek. Küba, Kolombiya, Meksika, İran... Üç gün içinde İran’a karşı çok büyük bir saldırı planı olduğunu biliyorum.