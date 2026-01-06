Sevda Karaca: Anagold şirketinden 'kan parasını' kabul etmeyerek mücadeleyi sürdüren tek aile var

İliç’teki maden faciası herkesin hafızasında hala taze. 9 işçi kardeşimiz siyanürlü liç altında can vermişti. Bugün davanın beşinci duruşması görüldü. Tüm süreçte, Anagold’un kan parasını kabul etmeyerek davayı sürdüren tek bir aile var: Uğur Yıldız’ın ailesi. Aile, Erzincan’ın tamamını neredeyse sömürgeye çevirmiş olan Anagold’a karşı mücadele veriyor. Davada tek bir kamu görevlisi yargılanmıyor. Dava hakimi 2 kere değişti. Şimdikinin de AKP Erzincan Milletvekiliyle fotoğrafları çıktı. Murat Kurum’un da yargılanmasına engel oluyorlar.