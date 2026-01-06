Sevda Karaca: Anagold şirketinden 'kan parasını' kabul etmeyerek mücadeleyi sürdüren tek aile var

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/sevda-karaca-anagold-sirketinden-kan-parasini-kabul-etmeyerek-mucadeleyi-surduren-tek-aile-var-1102533357.html
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Özkan Yücel ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca oldu. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
Avukat Özkan Yücel, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in duruşmasında; EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ise İliç felaketi duruşmasında neler olduğunu canlı yayında anlattı.EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, şöyle konuştu:
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Özkan Yücel ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca oldu.
Avukat Özkan Yücel, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in duruşmasında; EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ise İliç felaketi duruşmasında neler olduğunu canlı yayında anlattı.
EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, şöyle konuştu:
İliç’teki maden faciası herkesin hafızasında hala taze. 9 işçi kardeşimiz siyanürlü liç altında can vermişti. Bugün davanın beşinci duruşması görüldü. Tüm süreçte, Anagold’un kan parasını kabul etmeyerek davayı sürdüren tek bir aile var: Uğur Yıldız’ın ailesi. Aile, Erzincan’ın tamamını neredeyse sömürgeye çevirmiş olan Anagold’a karşı mücadele veriyor. Davada tek bir kamu görevlisi yargılanmıyor. Dava hakimi 2 kere değişti. Şimdikinin de AKP Erzincan Milletvekiliyle fotoğrafları çıktı. Murat Kurum’un da yargılanmasına engel oluyorlar.