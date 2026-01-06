Türkiye
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
Sevda Karaca: Anagold şirketinden 'kan parasını' kabul etmeyerek mücadeleyi sürdüren tek aile var
Sevda Karaca: Anagold şirketinden 'kan parasını' kabul etmeyerek mücadeleyi sürdüren tek aile var
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Özkan Yücel ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca oldu.
Avukat Özkan Yücel, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in duruşmasında; EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ise İliç felaketi duruşmasında neler olduğunu canlı yayında anlattı.EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, şöyle konuştu:
Sevda Karaca: Anagold şirketinden 'kan parasını' kabul etmeyerek mücadeleyi sürdüren tek aile var

Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Özkan Yücel ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca oldu.
Avukat Özkan Yücel, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in duruşmasında; EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ise İliç felaketi duruşmasında neler olduğunu canlı yayında anlattı.
EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, şöyle konuştu:
İliç’teki maden faciası herkesin hafızasında hala taze. 9 işçi kardeşimiz siyanürlü liç altında can vermişti. Bugün davanın beşinci duruşması görüldü. Tüm süreçte, Anagold’un kan parasını kabul etmeyerek davayı sürdüren tek bir aile var: Uğur Yıldız’ın ailesi. Aile, Erzincan’ın tamamını neredeyse sömürgeye çevirmiş olan Anagold’a karşı mücadele veriyor. Davada tek bir kamu görevlisi yargılanmıyor. Dava hakimi 2 kere değişti. Şimdikinin de AKP Erzincan Milletvekiliyle fotoğrafları çıktı. Murat Kurum’un da yargılanmasına engel oluyorlar.
