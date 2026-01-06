Türkiye
Manchester United’da teknik direktör arayışı: Beşiktaş’ın eski hocası gündemde
Manchester United’da teknik direktör arayışı: Beşiktaş’ın eski hocası gündemde
Sputnik Türkiye
Manchester United'da teknik direktör arayışı sürerken, Beşiktaş'ın eski hocası Ole Gunnar Solskjaer'in adı yeniden gündeme geldi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098026498_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_c8af7c1cf0f12e5f05e77d5554ac8a5f.jpg
Transfer kulislerine göre, eski Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ruben Amorim’in ayrılığı sonrası takımı geçici olarak devralmaya sıcak bakıyor.İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Solskjaer’in 6 aylık kısa süreli bir sözleşmeye dahi açık olduğu ve kulübün bu ilgiden haberdar olduğu öne sürüldü. 52 yaşındaki Norveçli teknik adam, ağustos ayında Beşiktaş’taki görevinden ayrılmıştı.Manchester United’ın bugün (6 Ocak) kısa vadeli teknik direktör seçeneklerini değerlendirmek üzere kulüp içinde resmi süreci başlatacağı, kalıcı teknik direktörün ise yaz aylarında atanmasının planlandığı kaydedildi.Solskjaer, Manchester United’da 2018 yılında Jose Mourinho’nun yerine geçici teknik direktör olarak göreve gelmiş, Mart 2019’da ise sözleşmesi kalıcı hâle getirilmişti. Norveçli teknik adam Kasım 2021’de görevden alınmıştı.Öte yandan İtalyan basınından Gianluca Di Marzio, eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca’nın da Manchester United’ın adayları arasında yer aldığını aktardı. Maresca, Amorim’in ayrılığından kısa süre önce Chelsea’den ayrılmıştı.Haberde ayrıca Manchester United CEO’su Omar Berrada’nın, Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak Manchester City’de görev yaparken Maresca ile birlikte çalıştığı ve aralarında güçlü bir bağ bulunduğu ifade edildi.Adaylar arasında Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner’ın da yer aldığı belirtildi.
13:58 06.01.2026
Ole Gunnar Solskjaer
 Ole Gunnar Solskjaer
© AA
Abone ol
Manchester United’da teknik direktör arayışı sürerken, Beşiktaş’ın eski hocası Ole Gunnar Solskjaer’in adı yeniden gündeme geldi.
Transfer kulislerine göre, eski Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ruben Amorim’in ayrılığı sonrası takımı geçici olarak devralmaya sıcak bakıyor.
İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Solskjaer’in 6 aylık kısa süreli bir sözleşmeye dahi açık olduğu ve kulübün bu ilgiden haberdar olduğu öne sürüldü. 52 yaşındaki Norveçli teknik adam, ağustos ayında Beşiktaş’taki görevinden ayrılmıştı.
Manchester United’ın bugün (6 Ocak) kısa vadeli teknik direktör seçeneklerini değerlendirmek üzere kulüp içinde resmi süreci başlatacağı, kalıcı teknik direktörün ise yaz aylarında atanmasının planlandığı kaydedildi.
Ole Gunnar Solskjaer
 Ole Gunnar Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer
© AP Photo / Oli Scarff
Solskjaer, Manchester United’da 2018 yılında Jose Mourinho’nun yerine geçici teknik direktör olarak göreve gelmiş, Mart 2019’da ise sözleşmesi kalıcı hâle getirilmişti. Norveçli teknik adam Kasım 2021’de görevden alınmıştı.
Öte yandan İtalyan basınından Gianluca Di Marzio, eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca’nın da Manchester United’ın adayları arasında yer aldığını aktardı. Maresca, Amorim’in ayrılığından kısa süre önce Chelsea’den ayrılmıştı.
Ole Gunnar Solskjaer
 Ole Gunnar Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer
© AA / Ahmet Okatalı
Haberde ayrıca Manchester United CEO’su Omar Berrada’nın, Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak Manchester City’de görev yaparken Maresca ile birlikte çalıştığı ve aralarında güçlü bir bağ bulunduğu ifade edildi.
Adaylar arasında Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner’ın da yer aldığı belirtildi.
