İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik müdahaleleri
İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik müdahaleleri
ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gözaltına aldı ve ülkenin yönetimini eline aldığını duyurdu. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
Sputnik, Venezuela'da yaşanan gelişmenin ardından ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Latin Amerika'da gerçekleştirdiği müdahaleleri ve CIA'in operasyonlarını yansıtan bir infografik hazırladı.
İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik müdahaleleri

13:28 06.01.2026
ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gözaltına aldı ve ülkenin yönetimini eline aldığını duyurdu.
Sputnik, Venezuela'da yaşanan gelişmenin ardından ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Latin Amerika'da gerçekleştirdiği müdahaleleri ve CIA'in operasyonlarını yansıtan bir infografik hazırladı.
