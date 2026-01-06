https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/ikinci-dunya-savasi-sonrasi-abdnin-latin-amerika-ulkelerine-yonelik-mudahaleleri-1102522166.html
İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik müdahaleleri
İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik müdahaleleri
Sputnik Türkiye
ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gözaltına aldı ve ülkenin yönetimini eline aldığını duyurdu. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T13:28+0300
2026-01-06T13:28+0300
2026-01-06T13:28+0300
dünya
abd
nicolas maduro
venezüella
venezuela
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102521627_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_542fdef4b619c11a070b49c84964a966.png
Sputnik, Venezuela'da yaşanan gelişmenin ardından ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Latin Amerika'da gerçekleştirdiği müdahaleleri ve CIA'in operasyonlarını yansıtan bir infografik hazırladı.
venezüella
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102521627_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c700c60e8ff2cc7c0e941230124450e3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, nicolas maduro, venezüella, venezuela, инфографика
abd, nicolas maduro, venezüella, venezuela, инфографика
İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik müdahaleleri
ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gözaltına aldı ve ülkenin yönetimini eline aldığını duyurdu.
Sputnik, Venezuela'da yaşanan gelişmenin ardından ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Latin Amerika'da gerçekleştirdiği müdahaleleri ve CIA'in operasyonlarını yansıtan bir infografik hazırladı.