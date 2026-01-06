Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/en-buyuk-petrol-rezervlerine-sahip-ilk-10-ulke-1102524438.html
En büyük petrol rezervlerine sahip ilk 10 ülke
En büyük petrol rezervlerine sahip ilk 10 ülke
Sputnik Türkiye
ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından en çok petrole sahip olan ülkeler listesinde de değişiklik olması bekleniyor.
55 milyar metreküp civarında kanıtlanmış petrol rezervine sahip ABD'nin 303 milyar metreküpten fazla kanıtlanmış rezervlere sahip Venezuela'da yönetime el koyduğunu duyurması sonrası gözler petrol zengini ülkeler listesine çevrildi.Sputnik, ABD'nin Venezuela petrolüne el koymak için gerçekleştirdiğini açıkça ilan ettiği operasyon ışığında en fazla petrol rezervine sahip ülkeleri infografikte topladı.
En büyük petrol rezervlerine sahip ilk 10 ülke

16:01 06.01.2026
ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından en çok petrole sahip olan ülkeler listesinde de değişiklik olması bekleniyor.
55 milyar metreküp civarında kanıtlanmış petrol rezervine sahip ABD'nin 303 milyar metreküpten fazla kanıtlanmış rezervlere sahip Venezuela'da yönetime el koyduğunu duyurması sonrası gözler petrol zengini ülkeler listesine çevrildi.

Sputnik, ABD'nin Venezuela petrolüne el koymak için gerçekleştirdiğini açıkça ilan ettiği operasyon ışığında en fazla petrol rezervine sahip ülkeleri infografikte topladı.
