En büyük petrol rezervlerine sahip ilk 10 ülke
ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından en çok petrole sahip olan ülkeler listesinde de değişiklik olması bekleniyor. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102523943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_19184a7e68f4d97b69292367a12aa652.jpg
55 milyar metreküp civarında kanıtlanmış petrol rezervine sahip ABD'nin 303 milyar metreküpten fazla kanıtlanmış rezervlere sahip Venezuela'da yönetime el koyduğunu duyurması sonrası gözler petrol zengini ülkeler listesine çevrildi.Sputnik, ABD'nin Venezuela petrolüne el koymak için gerçekleştirdiğini açıkça ilan ettiği operasyon ışığında en fazla petrol rezervine sahip ülkeleri infografikte topladı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102523943_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cc10b5fc6c97ad2c6631688f708318ed.jpg
55 milyar metreküp civarında kanıtlanmış petrol rezervine sahip ABD'nin 303 milyar metreküpten fazla kanıtlanmış rezervlere sahip Venezuela'da yönetime el koyduğunu duyurması sonrası gözler petrol zengini ülkeler listesine çevrildi.
Sputnik, ABD'nin Venezuela petrolüne el koymak için gerçekleştirdiğini açıkça ilan ettiği operasyon ışığında en fazla petrol rezervine sahip ülkeleri infografikte topladı.