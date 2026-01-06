Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu: 2053 hedefi ve süper güç Türkiye vurgusu

Bahçeli'nin uluslararası hukuk eleştirisi vardı; hukukun artık işlevini yitirdiğini, güçlülerin hukukunun geçerli olduğunu savundu. Avrupa'da veya dünyanın başka yerlerinde bu böyle olabilir ancak bizde hukukla veya adaletle ilgili herhangi bir sıkıntı zaten yok. Bizde hukukun gücü etkin. Bahçeli'nin söylemlerindeki o 'güçlülerin hukuku' kavramına bizde rastlanmaz. İnsan aklının ve demokrasinin emperyal çıkarlar uğruna araçsallaştırıldığı bir küresel düzenden bahsediyoruz.