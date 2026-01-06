https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/devlet-bahceli-grup-toplantisinda-konustu-2053-hedefi-ve-super-guc-turkiye-vurgusu-1102523694.html
Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu: 2053 hedefi ve süper güç Türkiye vurgusu
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamalarını aktardı.Devlet Bahçeli'nin uluslararası hukukun işlevini yitirdiğine ve artık dünyada "güçlülerin hukukunun" geçerli olduğuna dair sözlerini aktaran taşıyan Okan Aslan, bu durumu Türkiye’deki adalet sistemiyle kıyaslayarak değerlendirdi:"ABD'nin Venezuela müdahalesi haydutluk ve korsanlıktır"Okan Aslan, Bahçeli'nin ABD'nin Venezuela hamlesine yönelik sert tutumunu ve bu konudaki 15 Temmuz benzetmesini şu sözlerle aktardı:"Enerji kaynakları ve madenler asıl amaç"ABD'nin bölgedeki hedeflerine dair Bahçeli'nin çizdiği geniş perspektifi yorumlayan Aslan, küresel çıkarların altını çizdi:
venezuela
amerika
Okan Aslan
Okan Aslan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin gelecek hedeflerinden uluslararası hukuk eleştirilerine kadar geniş bir yelpazede konuşan Bahçeli, ABD’nin Venezuela müdahalesini sert sözlerle kınadı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamalarını aktardı.
Devlet Bahçeli'nin uluslararası hukukun işlevini yitirdiğine ve artık dünyada "güçlülerin hukukunun" geçerli olduğuna dair sözlerini aktaran taşıyan Okan Aslan, bu durumu Türkiye’deki adalet sistemiyle kıyaslayarak değerlendirdi:
Bahçeli'nin uluslararası hukuk eleştirisi vardı; hukukun artık işlevini yitirdiğini, güçlülerin hukukunun geçerli olduğunu savundu. Avrupa'da veya dünyanın başka yerlerinde bu böyle olabilir ancak bizde hukukla veya adaletle ilgili herhangi bir sıkıntı zaten yok. Bizde hukukun gücü etkin. Bahçeli'nin söylemlerindeki o 'güçlülerin hukuku' kavramına bizde rastlanmaz. İnsan aklının ve demokrasinin emperyal çıkarlar uğruna araçsallaştırıldığı bir küresel düzenden bahsediyoruz.
"ABD'nin Venezuela müdahalesi haydutluk ve korsanlıktır"
Okan Aslan, Bahçeli'nin ABD'nin Venezuela hamlesine yönelik sert tutumunu ve bu konudaki 15 Temmuz benzetmesini şu sözlerle aktardı:
Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği müdahaleyi haydutluk ve korsanlık olarak nitelendirdi Bahçeli. Seçilmiş bir lider olan Maduro'ya yönelik bu girişimi sert sözlerle kınadı ve 'seçimle gelenin seçimle gitmesi' kuralının demokrasi normu olduğunu hatırlattı. Ayrıca Venezuela'da yaşananları Türkiye'deki 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle benzer gördüğünü söyledi. Amerika'nın her iki olayda da farklı yöntemlerle ama aynı amacı güttüğünü savundu.
"Enerji kaynakları ve madenler asıl amaç"
ABD'nin bölgedeki hedeflerine dair Bahçeli'nin çizdiği geniş perspektifi yorumlayan Aslan, küresel çıkarların altını çizdi:
Trump'ın yeni hedeflerinin Meksika'dan Kanada'ya, Küba'dan Grönland'a kadar geniş bir coğrafya olduğu belirtildi. Amerika'nın asıl amacının enerji kaynakları ve değerli madenler üzerinde hakimiyet kurmak olduğu savunuldu ki bunu artık tüm dünya biliyor. Birleşmiş Milletlerin etkisini kaybettiği, küresel dengelerin bozulduğu ve vekalet savaşlarından doğrudan güç kullanımına geçildiği bir dönemdeyiz. Bahçeli de bu noktada iç cephenin tahkim edilmesinin hayati olduğunu vurguladı.