Bilim insanları: Dünya'da yaşamı başlatan tarif Mars'ta da mevcut olabilir
Bilim insanları: Dünya’da yaşamı başlatan tarif Mars’ta da mevcut olabilir
Yeni bir araştırmada, RNA’nın basit kimyasal süreçlerle oluşmuş olabileceğini ortaya koydu. Bulgular, Mars’ta geçmişte yaşam ihtimalini güçlendiren önemli ipuçları sunuyor.
yaşam
mars
yaşam
rna
mesajcı rna (mrna)
glikoz
dna
dünya
osiris-rex'
nasa
Yaşamın Dünya gibi kayalık gezegenlerde (ve muhtemelen Mars’ta) nasıl ortaya çıktığı, bilim dünyasının en uzun soluklu gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Araştırmacılara göre bu sürecin başlangıcında RNA (ribonükleik asit) yer alıyor.Yaşamın ilk yapı taşı olabilirRNA’nın, Güneş Sistemi’nde ortaya çıkan ilk yaşam formlarında genetik bilginin düzenlenmesini sağladığı düşünülüyor. Çift sarmallı DNA’dan farklı olarak RNA, genellikle tek zincirli molekül bir yapıya sahip.RNA’nın işlevleri arasında:gibi hayati görevler bulunuyor.Uygulamalı Moleküler Evrim Vakfı’ndan (FfAME) moleküler biyolog Steven Benner liderliğinde yürütülen çalışmaya göre RNA, milyarlarca yıl önce, Dünya’nın en erken jeolojik dönemi olan Hadean çağında kayalar üzerinde basit moleküllerin birleşmesiyle oluşmuş olabilir.Mars, genç Dünya’ya benziyorAraştırmaya göre erken dönem Dünya yüzeyi, bugünkü Mars’a benzer şekilde, RNA sentezine olanak tanıyan kayalarla kaplıydı.Dünya’da bu antik kayaçların büyük bölümü zamanla yok olurken, Mars yüzeyinde hala volkanik bazaltlar, susuz fosfatlar, boraks içeren mineraller bulunuyor.Bilim insanları, Mars’ın yaklaşık 4.3 milyar yıl önceki genç Dünya’ya büyük ölçüde benzediği belirtiliyor.yAsteroitler yaşamın hammaddesini taşımış olabilirJaponya’daki Tohoku Üniversitesi’nden araştırmacılar, Bennu asteroidinden alınan örnekleri inceledi.NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracıyla Dünya’ya getirilen örneklerde, riboz ve glikoz (biyokimya için temel bir şeker) tespit edildi.Bu bulgu, uzmanlara göre RNA’nın yapı taşlarının yalnızca Dünya’da değil, uzayda da yaygın olabileceğini ve asteroit çarpmalarıyla Dünya’ya taşınmış olabileceğini gösteriyor.Yanıtlar yaklaşıyor, ama gizem sürüyorBilim insanlarına göre, doğru kimyasal koşullar oluştuğunda yaşam oldukça hızlı ortaya çıktı.Dünya, yaşamı destekleyecek kadar soğuduktan yalnızca birkaç yüz milyon yıl sonra ilk canlılara ev sahipliği yaptı.Ancak hala çözülmesi gereken önemli sorular var. Benner, Science dergisine verdiği demeçte, RNA’nın yapı taşlarının aynı el yönelimine sahip olması gerektiğini ve bunun henüz tam olarak açıklanamadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/bilim-insanlari-acikladi-3iatlasta-temel-organik-molekuller-bulundu-1102029258.html
mars
16:18 06.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMars'taki mağaralar (İllüstrasyon)
Mars'taki mağaralar (İllüstrasyon) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Bilim insanları, Dünya’da yaşamın kökenini anlamaya yönelik yürütülen yeni bir araştırmada, RNA’nın basit kimyasal süreçlerle oluşmuş olabileceğini ortaya koydu. Bulgular, Mars’ta geçmişte yaşam ihtimalini güçlendiren önemli ipuçları sunuyor.
Yaşamın Dünya gibi kayalık gezegenlerde (ve muhtemelen Mars’ta) nasıl ortaya çıktığı, bilim dünyasının en uzun soluklu gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Araştırmacılara göre bu sürecin başlangıcında RNA (ribonükleik asit) yer alıyor.

Yaşamın ilk yapı taşı olabilir

RNA’nın, Güneş Sistemi’nde ortaya çıkan ilk yaşam formlarında genetik bilginin düzenlenmesini sağladığı düşünülüyor. Çift sarmallı DNA’dan farklı olarak RNA, genellikle tek zincirli molekül bir yapıya sahip.
RNA’nın işlevleri arasında:
Genetik bilgiyi taşımak
Kimyasal reaksiyonları mümkün kılmak
Bazı molekülleri düzenlemek
DNA’nın belirli parçalarını çoğaltarak gerekli yerlere taşımak
gibi hayati görevler bulunuyor.
Uygulamalı Moleküler Evrim Vakfı’ndan (FfAME) moleküler biyolog Steven Benner liderliğinde yürütülen çalışmaya göre RNA, milyarlarca yıl önce, Dünya’nın en erken jeolojik dönemi olan Hadean çağında kayalar üzerinde basit moleküllerin birleşmesiyle oluşmuş olabilir.

Mars, genç Dünya’ya benziyor

Araştırmaya göre erken dönem Dünya yüzeyi, bugünkü Mars’a benzer şekilde, RNA sentezine olanak tanıyan kayalarla kaplıydı.
Dünya’da bu antik kayaçların büyük bölümü zamanla yok olurken, Mars yüzeyinde hala volkanik bazaltlar, susuz fosfatlar, boraks içeren mineraller bulunuyor.
Bilim insanları, Mars’ın yaklaşık 4.3 milyar yıl önceki genç Dünya’ya büyük ölçüde benzediği belirtiliyor.y

Asteroitler yaşamın hammaddesini taşımış olabilir

Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nden araştırmacılar, Bennu asteroidinden alınan örnekleri inceledi.
NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracıyla Dünya’ya getirilen örneklerde, riboz ve glikoz (biyokimya için temel bir şeker) tespit edildi.
Bu bulgu, uzmanlara göre RNA’nın yapı taşlarının yalnızca Dünya’da değil, uzayda da yaygın olabileceğini ve asteroit çarpmalarıyla Dünya’ya taşınmış olabileceğini gösteriyor.

Yanıtlar yaklaşıyor, ama gizem sürüyor

Bilim insanlarına göre, doğru kimyasal koşullar oluştuğunda yaşam oldukça hızlı ortaya çıktı.
Dünya, yaşamı destekleyecek kadar soğuduktan yalnızca birkaç yüz milyon yıl sonra ilk canlılara ev sahipliği yaptı.
Ancak hala çözülmesi gereken önemli sorular var. Benner, Science dergisine verdiği demeçte, RNA’nın yapı taşlarının aynı el yönelimine sahip olması gerektiğini ve bunun henüz tam olarak açıklanamadığını vurguladı.
