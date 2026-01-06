https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/besiktas-kaleci-mert-gunokla-yollarini-ayirdigini-duyurdu-1102528744.html
Beşiktaş, kaleci Mert Günok'la yollarını ayırdığını duyurdu
Beşiktaş, kaleci Mert Günok'la yollarını ayırdığını duyurdu
Deneyimli kaleci Mert Günok ile Beşiktaş yollarını ayırdı. 06.01.2026
Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüp bir süre önce Günok'tan kendisine takım bulmasını istemişti. Emekleri için teşekkür ettiSiyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, kaleci Mert Günok'la yollarını ayırdığını duyurdu
Deneyimli kaleci Mert Günok ile Beşiktaş yollarını ayırdı.
Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüp bir süre önce Günok'tan kendisine takım bulmasını istemişti.
Emekleri için teşekkür etti
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.