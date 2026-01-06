https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/besiktas-kaleci-mert-gunokla-yollarini-ayirdigini-duyurdu-1102528744.html

Beşiktaş, kaleci Mert Günok'la yollarını ayırdığını duyurdu

Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüp bir süre önce Günok'tan kendisine takım bulmasını istemişti. Emekleri için teşekkür ettiSiyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

